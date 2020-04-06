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الكويت تعزل منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة كلياً لمواجهة "كورونا"

تمديد العطلة أسبوعين إضافيين

قرر مجلس الوزراء الكويتي، اليوم (الاثنين)، عزل منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة عزلاً كلياً، بسبب التفشي الكبير لفيروس كورونا.

كما مدد المجلس فترة العطلة أسبوعين إضافيين بسبب كورونا.

وأوضح وزير الداخلية الكويتي أنه جرى مد فترة حظر التجول ساعتين صباحاً إلى السادسة صباحاً بدلاً من الرابعة، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

فيروس كورونا الجديد

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الكويت تعزل منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة كلياً لمواجهة "كورونا"
سبق

قرر مجلس الوزراء الكويتي، اليوم (الاثنين)، عزل منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة عزلاً كلياً، بسبب التفشي الكبير لفيروس كورونا.

كما مدد المجلس فترة العطلة أسبوعين إضافيين بسبب كورونا.

وأوضح وزير الداخلية الكويتي أنه جرى مد فترة حظر التجول ساعتين صباحاً إلى السادسة صباحاً بدلاً من الرابعة، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
08:48 PM

الكويت تعزل منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة كلياً لمواجهة "كورونا"

تمديد العطلة أسبوعين إضافيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قرر مجلس الوزراء الكويتي، اليوم (الاثنين)، عزل منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة عزلاً كلياً، بسبب التفشي الكبير لفيروس كورونا.

كما مدد المجلس فترة العطلة أسبوعين إضافيين بسبب كورونا.

وأوضح وزير الداخلية الكويتي أنه جرى مد فترة حظر التجول ساعتين صباحاً إلى السادسة صباحاً بدلاً من الرابعة، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

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