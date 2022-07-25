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"أمانة مكة" توزع "آيس كريم" مجاناً.. تعرف على السبب

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة توزيع "آيس كريم" بشكل مجاني في عدد من المواقع بمكة المكرمة، وعلى مدى 12 يوماً.

وتفصيلاً؛ قالت أمانة العاصمة المقدسة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "‏من منطلق المسؤولية الاجتماعية، وتنفيذاً لاتفاقية التعاون المشترك بين أمانة العاصمة المقدسة وشركة مواصلات كريم، إدارة الخدمات الاجتماعية - قسم البرامج الاجتماعية؛ تطلق مبادرة توزيع (آيس كريم- مجاناً) في عدد من المواقع بمكة المكرمة، وعلى مدار (١٢) يوماً".

ونشرت الأمانة صوراً أثناء توزيع الآيس كريم في عدد من المواقع، ويأتي ذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة في العاصمة المقدسة خلال هذه الأيام، والتي تلامس الـ 50 درجة مئوية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة مكة" توزع "آيس كريم" مجاناً.. تعرف على السبب
سبق

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة توزيع "آيس كريم" بشكل مجاني في عدد من المواقع بمكة المكرمة، وعلى مدى 12 يوماً.

وتفصيلاً؛ قالت أمانة العاصمة المقدسة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "‏من منطلق المسؤولية الاجتماعية، وتنفيذاً لاتفاقية التعاون المشترك بين أمانة العاصمة المقدسة وشركة مواصلات كريم، إدارة الخدمات الاجتماعية - قسم البرامج الاجتماعية؛ تطلق مبادرة توزيع (آيس كريم- مجاناً) في عدد من المواقع بمكة المكرمة، وعلى مدار (١٢) يوماً".

ونشرت الأمانة صوراً أثناء توزيع الآيس كريم في عدد من المواقع، ويأتي ذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة في العاصمة المقدسة خلال هذه الأيام، والتي تلامس الـ 50 درجة مئوية.

24 يوليو 2019 - 21 ذو القعدة 1440
07:39 PM

"أمانة مكة" توزع "آيس كريم" مجاناً.. تعرف على السبب

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
6
19,893

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة توزيع "آيس كريم" بشكل مجاني في عدد من المواقع بمكة المكرمة، وعلى مدى 12 يوماً.

وتفصيلاً؛ قالت أمانة العاصمة المقدسة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "‏من منطلق المسؤولية الاجتماعية، وتنفيذاً لاتفاقية التعاون المشترك بين أمانة العاصمة المقدسة وشركة مواصلات كريم، إدارة الخدمات الاجتماعية - قسم البرامج الاجتماعية؛ تطلق مبادرة توزيع (آيس كريم- مجاناً) في عدد من المواقع بمكة المكرمة، وعلى مدار (١٢) يوماً".

ونشرت الأمانة صوراً أثناء توزيع الآيس كريم في عدد من المواقع، ويأتي ذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة في العاصمة المقدسة خلال هذه الأيام، والتي تلامس الـ 50 درجة مئوية.

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بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,108
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
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33,191
29 مليار ..

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