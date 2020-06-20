أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات: العارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وأشارت إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.
"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان
توقّعت أن تستمرّ الحالة إلى الـ7 مساء
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات: العارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وأشارت إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات: العارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان
توقّعت أن تستمرّ الحالة إلى الـ7 مساء
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات: العارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وأشارت إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.