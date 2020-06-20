أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات: العارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب. وأشارت إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-20 أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات: العارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.



وأشارت إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441 02:43 PM

"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان توقّعت أن تستمرّ الحالة إلى الـ7 مساء





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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات: العارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.



وأشارت إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.