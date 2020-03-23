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وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون تداعيات "كورونا"

التركيز على مواجهة الجائحة هو الأولوية في الوقت الحالي

ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عبر تقنية الفيديو الجهود الجارية لإعادة مئات الآلاف من المواطنين الأوروبيين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وشهد اللقاء مناقشة الانعكاسات الجيو سياسية للجائحة والجهود المبذولة لإبطاء انتشار الفيروس على المبادرات الدبلوماسية الأخرى.

وتحدث الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل؛ أن التركيز على مواجهة الجائحة هو الأولوية في الوقت الحالي.

فيروس كورونا الجديد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي

الرئيسية/ أخبار العالم

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وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون تداعيات "كورونا"
سبق

ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عبر تقنية الفيديو الجهود الجارية لإعادة مئات الآلاف من المواطنين الأوروبيين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وشهد اللقاء مناقشة الانعكاسات الجيو سياسية للجائحة والجهود المبذولة لإبطاء انتشار الفيروس على المبادرات الدبلوماسية الأخرى.

وتحدث الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل؛ أن التركيز على مواجهة الجائحة هو الأولوية في الوقت الحالي.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
01:24 PM

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون تداعيات "كورونا"

التركيز على مواجهة الجائحة هو الأولوية في الوقت الحالي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عبر تقنية الفيديو الجهود الجارية لإعادة مئات الآلاف من المواطنين الأوروبيين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وشهد اللقاء مناقشة الانعكاسات الجيو سياسية للجائحة والجهود المبذولة لإبطاء انتشار الفيروس على المبادرات الدبلوماسية الأخرى.

وتحدث الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل؛ أن التركيز على مواجهة الجائحة هو الأولوية في الوقت الحالي.

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