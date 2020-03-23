وتحدث الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل؛ أن التركيز على مواجهة الجائحة هو الأولوية في الوقت الحالي.

ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عبر تقنية الفيديو الجهود الجارية لإعادة مئات الآلاف من المواطنين الأوروبيين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون تداعيات "كورونا" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-23 ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عبر تقنية الفيديو الجهود الجارية لإعادة مئات الآلاف من المواطنين الأوروبيين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. وشهد اللقاء مناقشة الانعكاسات الجيو سياسية للجائحة والجهود المبذولة لإبطاء انتشار الفيروس على المبادرات الدبلوماسية الأخرى. وتحدث الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل؛ أن التركيز على مواجهة الجائحة هو الأولوية في الوقت الحالي.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441 01:24 PM

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون تداعيات "كورونا" التركيز على مواجهة الجائحة هو الأولوية في الوقت الحالي





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ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عبر تقنية الفيديو الجهود الجارية لإعادة مئات الآلاف من المواطنين الأوروبيين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وشهد اللقاء مناقشة الانعكاسات الجيو سياسية للجائحة والجهود المبذولة لإبطاء انتشار الفيروس على المبادرات الدبلوماسية الأخرى.

وتحدث الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل؛ أن التركيز على مواجهة الجائحة هو الأولوية في الوقت الحالي.