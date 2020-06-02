"الحفاف" إلى رتبة رائد بشرطة نجران
قلَّد مدير شرطة منطقة نجران، اللواء سعيد أبو ذيبه، الرائد سامي بن خليل الحفاف، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة "رائد".
و عبر "الحفاف" عن سعادته بالترقية، مؤكداً أنها ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين، والوطن.
"الحفاف" إلى رتبة رائد بشرطة نجران
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-06-02
قلَّد مدير شرطة منطقة نجران، اللواء سعيد أبو ذيبه، الرائد سامي بن خليل الحفاف، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة "رائد".
و عبر "الحفاف" عن سعادته بالترقية، مؤكداً أنها ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين، والوطن.
02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
02:46 PM
"الحفاف" إلى رتبة رائد بشرطة نجران
قلَّد مدير شرطة منطقة نجران، اللواء سعيد أبو ذيبه، الرائد سامي بن خليل الحفاف، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة "رائد".
و عبر "الحفاف" عن سعادته بالترقية، مؤكداً أنها ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين، والوطن.