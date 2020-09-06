النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

تصحيح : "الصحة": تسجيل 756 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 895 خلال الـ24 ساعة الماضية

"المعمر" يبحث مع قيادات "صحة الطائف" الارتقاء بالخدمات الصحية

تفقد "تخصصي الملك عبدالعزيز" وألقى محاضرة عن رؤية 2030

اجتمع رئيس المجلس الاستشاري للتجمع الصحي بمحافظة الطائف الدكتور عبدالرحمن المعمر، وبحضور مدير صحة الطائف سعيد جابر القحطاني، أمس، بقيادات صحة الطائف ومدراء المستشفيات بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي؛ حيث تمت مناقشة ما تم إقراره خلال جلسة أعضاء اللجان الفرعية البالغ عددها ١١ لجنة فرعية، والتي عُقدت خلال الأسبوع الماضي وجرى فيها بحث ما لدى اللجان من معوقات وما لديهم من خطط وبرامج.

وتفقد "المعمر" مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف؛ حيث كان في استقباله مدير البرنامج الدكتور علي الزهراني والمساعدون، وشملت الزيارة الاطلاع على الخدمات الصحية والرعاية الطبية التخصصية المقدمة بالمستشفى من خلال زيارات الأقسام الطبية والفنية، والمراكز التخصصية، وأيضًا افتتاح معرض الخدمات الصحية.

وألقى "المعمر" في الختام محاضرة لقيادات وموظفي المستشفى، بيّن خلالها أهداف المجلس التي تتمحور حول الرؤية الوطنية للمملكة العربية السعودية التي تنبثق منها رؤية التحول الصحي في وزارة الصحة في سبيل الارتقاء بالخدمات الصحية ورفع جودة الرعاية الصحية وفق رؤية صحية وطنية.

المجلس الاستشاري للتجمع الصحي محافظة الطائف

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"المعمر" يبحث مع قيادات "صحة الطائف" الارتقاء بالخدمات الصحية
سبق

اجتمع رئيس المجلس الاستشاري للتجمع الصحي بمحافظة الطائف الدكتور عبدالرحمن المعمر، وبحضور مدير صحة الطائف سعيد جابر القحطاني، أمس، بقيادات صحة الطائف ومدراء المستشفيات بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي؛ حيث تمت مناقشة ما تم إقراره خلال جلسة أعضاء اللجان الفرعية البالغ عددها ١١ لجنة فرعية، والتي عُقدت خلال الأسبوع الماضي وجرى فيها بحث ما لدى اللجان من معوقات وما لديهم من خطط وبرامج.

وتفقد "المعمر" مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف؛ حيث كان في استقباله مدير البرنامج الدكتور علي الزهراني والمساعدون، وشملت الزيارة الاطلاع على الخدمات الصحية والرعاية الطبية التخصصية المقدمة بالمستشفى من خلال زيارات الأقسام الطبية والفنية، والمراكز التخصصية، وأيضًا افتتاح معرض الخدمات الصحية.

وألقى "المعمر" في الختام محاضرة لقيادات وموظفي المستشفى، بيّن خلالها أهداف المجلس التي تتمحور حول الرؤية الوطنية للمملكة العربية السعودية التي تنبثق منها رؤية التحول الصحي في وزارة الصحة في سبيل الارتقاء بالخدمات الصحية ورفع جودة الرعاية الصحية وفق رؤية صحية وطنية.

06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442
05:39 PM

"المعمر" يبحث مع قيادات "صحة الطائف" الارتقاء بالخدمات الصحية

تفقد "تخصصي الملك عبدالعزيز" وألقى محاضرة عن رؤية 2030

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
0
66

اجتمع رئيس المجلس الاستشاري للتجمع الصحي بمحافظة الطائف الدكتور عبدالرحمن المعمر، وبحضور مدير صحة الطائف سعيد جابر القحطاني، أمس، بقيادات صحة الطائف ومدراء المستشفيات بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي؛ حيث تمت مناقشة ما تم إقراره خلال جلسة أعضاء اللجان الفرعية البالغ عددها ١١ لجنة فرعية، والتي عُقدت خلال الأسبوع الماضي وجرى فيها بحث ما لدى اللجان من معوقات وما لديهم من خطط وبرامج.

وتفقد "المعمر" مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف؛ حيث كان في استقباله مدير البرنامج الدكتور علي الزهراني والمساعدون، وشملت الزيارة الاطلاع على الخدمات الصحية والرعاية الطبية التخصصية المقدمة بالمستشفى من خلال زيارات الأقسام الطبية والفنية، والمراكز التخصصية، وأيضًا افتتاح معرض الخدمات الصحية.

وألقى "المعمر" في الختام محاضرة لقيادات وموظفي المستشفى، بيّن خلالها أهداف المجلس التي تتمحور حول الرؤية الوطنية للمملكة العربية السعودية التي تنبثق منها رؤية التحول الصحي في وزارة الصحة في سبيل الارتقاء بالخدمات الصحية ورفع جودة الرعاية الصحية وفق رؤية صحية وطنية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,667
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,740
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,222
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,299

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

حواء القرني
الوسطية وأساليب الإخوان

الوسطية وأساليب الإخوان

علي آل شرمة
صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

حسن آل عمير
الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ
"ناس ما عندها ذوق"..!

"ناس ما عندها ذوق"..!

أحمد عجب
باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

ابتسام منصور القحطاني
وبدأ العام الدراسي الجديد!!

وبدأ العام الدراسي الجديد!!

غسان محمد عسيلان
التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

حامد الشراري
هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

ماجد الحربي
"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة