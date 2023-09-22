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"العجلان": ذكرى اليوم الوطني تحل علينا وبلادنا تشهد تحولات عظيمة لانطلاقة متجددة

رفع رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان التهاني إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة حلول الذكرى الـ 89 لليوم الوطني.

وقال "العجلان" إن ذكرى اليوم الوطني مناسبة عزيزة على كل الشعب السعودي وفيها نستذكر جهود التأسيس والتوحيد التي قادها الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، الذي وحد هذه البلاد وجمع شتاتها بعون الله وتوفيقه.

وأضاف أن ذكرى اليوم الوطني تحلُّ علينا هذا العام والمملكة تشهد تحولات عظيمة تأتي في إطار انطلاقة متجددة لنهضة تنموية شاملة تستلهم رؤاها من (رؤية 2030) بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين (حفظهما الله)، مشيراً إلى أن هذا العهد الزاهر يشهد تأسيس مرحلة تاريخية من مسيرة بلادنا الغالية.

وأكد "العجلان" أن "جميع بلادنا تكتسي بنهضة التطور والتنمية عبر منظومة واسعة من المشاريع الكبرى، والخدمات المتطورة التي تنتظم مع بعضها البعض لدعم اقتصادنا الوطني وتوسيع قاعدة التنوع الاقتصادي وتخفيف الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل وقد توقع تقرير صندوق النقد الدولي أن تتسارع معدلات النمو لتصل إلى 2.9 في المائة في عام 2019، وهو ما تدعمه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية منذ بداية العام والتي تأتي في إطار مؤشرات نتائج التوجهات التي يقودها سمو ولي العهد في الإصلاح الاقتصادي".

وأكد: "بإذن الله تتواصل النتائج الإيجابية عاماً بعد عام ليبلغ لاقتصاد السعودي مكانته العالمية كأحد أكبر الاقتصادات العشرة في مجموعة العشرين عبر استثمار واستغلال المزايا الهائلة والمتنوعة التي تتوزع في أنحاء المملكة، مؤكداً على دور القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات الرؤية وتطلعات القيادة الحكيمة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العجلان": ذكرى اليوم الوطني تحل علينا وبلادنا تشهد تحولات عظيمة لانطلاقة متجددة
سبق

رفع رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان التهاني إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة حلول الذكرى الـ 89 لليوم الوطني.

وقال "العجلان" إن ذكرى اليوم الوطني مناسبة عزيزة على كل الشعب السعودي وفيها نستذكر جهود التأسيس والتوحيد التي قادها الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، الذي وحد هذه البلاد وجمع شتاتها بعون الله وتوفيقه.

وأضاف أن ذكرى اليوم الوطني تحلُّ علينا هذا العام والمملكة تشهد تحولات عظيمة تأتي في إطار انطلاقة متجددة لنهضة تنموية شاملة تستلهم رؤاها من (رؤية 2030) بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين (حفظهما الله)، مشيراً إلى أن هذا العهد الزاهر يشهد تأسيس مرحلة تاريخية من مسيرة بلادنا الغالية.

وأكد "العجلان" أن "جميع بلادنا تكتسي بنهضة التطور والتنمية عبر منظومة واسعة من المشاريع الكبرى، والخدمات المتطورة التي تنتظم مع بعضها البعض لدعم اقتصادنا الوطني وتوسيع قاعدة التنوع الاقتصادي وتخفيف الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل وقد توقع تقرير صندوق النقد الدولي أن تتسارع معدلات النمو لتصل إلى 2.9 في المائة في عام 2019، وهو ما تدعمه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية منذ بداية العام والتي تأتي في إطار مؤشرات نتائج التوجهات التي يقودها سمو ولي العهد في الإصلاح الاقتصادي".

وأكد: "بإذن الله تتواصل النتائج الإيجابية عاماً بعد عام ليبلغ لاقتصاد السعودي مكانته العالمية كأحد أكبر الاقتصادات العشرة في مجموعة العشرين عبر استثمار واستغلال المزايا الهائلة والمتنوعة التي تتوزع في أنحاء المملكة، مؤكداً على دور القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات الرؤية وتطلعات القيادة الحكيمة".

22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
11:11 PM

"العجلان": ذكرى اليوم الوطني تحل علينا وبلادنا تشهد تحولات عظيمة لانطلاقة متجددة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان التهاني إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة حلول الذكرى الـ 89 لليوم الوطني.

وقال "العجلان" إن ذكرى اليوم الوطني مناسبة عزيزة على كل الشعب السعودي وفيها نستذكر جهود التأسيس والتوحيد التي قادها الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، الذي وحد هذه البلاد وجمع شتاتها بعون الله وتوفيقه.

وأضاف أن ذكرى اليوم الوطني تحلُّ علينا هذا العام والمملكة تشهد تحولات عظيمة تأتي في إطار انطلاقة متجددة لنهضة تنموية شاملة تستلهم رؤاها من (رؤية 2030) بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين (حفظهما الله)، مشيراً إلى أن هذا العهد الزاهر يشهد تأسيس مرحلة تاريخية من مسيرة بلادنا الغالية.

وأكد "العجلان" أن "جميع بلادنا تكتسي بنهضة التطور والتنمية عبر منظومة واسعة من المشاريع الكبرى، والخدمات المتطورة التي تنتظم مع بعضها البعض لدعم اقتصادنا الوطني وتوسيع قاعدة التنوع الاقتصادي وتخفيف الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل وقد توقع تقرير صندوق النقد الدولي أن تتسارع معدلات النمو لتصل إلى 2.9 في المائة في عام 2019، وهو ما تدعمه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية منذ بداية العام والتي تأتي في إطار مؤشرات نتائج التوجهات التي يقودها سمو ولي العهد في الإصلاح الاقتصادي".

وأكد: "بإذن الله تتواصل النتائج الإيجابية عاماً بعد عام ليبلغ لاقتصاد السعودي مكانته العالمية كأحد أكبر الاقتصادات العشرة في مجموعة العشرين عبر استثمار واستغلال المزايا الهائلة والمتنوعة التي تتوزع في أنحاء المملكة، مؤكداً على دور القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات الرؤية وتطلعات القيادة الحكيمة".

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