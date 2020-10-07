خلال 24 ساعة.. فرنسا تسجّل أكثر من 18 ألف إصابة بكورونا

1131 مصابًا جديدًا بالفيروس في تشيلي و20 حالة وفاة

سجّلت فرنسا 18746 إصابة و80 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وفي التفاصيل، أوضحت وزارة الصحة الفرنسية في بيان لها اليوم: أنّ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 653509 إصابات، فيما بلغ عدد الوفيات 32445 حالة وفاة.

وسجلت تشيلي 1131 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و20 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ووفقًا لبيانات وزارة الصحة التشيلية، فقد بلغ عدد إجمالي الحالات 474.440, بينما ارتفعت حالات الوفاة إلى 13.090.

