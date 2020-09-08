الأردن يستأنف الرحلات الجوية الدولية

صنف الدول وفق الحالة الوبائية

استأنف الأردن، اليوم (الثلاثاء)، تسيير واستقبال الرحلات الجوية المنتظمة، بعد محددات فرضها ظهور فيروس كورونا المستجد على الملاحة الجوية منذ 17 مارس الماضي.

وذكر وزير النقل الأردني خالد سيف قبل أيام، أن موعد استئناف الرحلات الجوية المنتظمة مع دول ووجهات عدة سيكون في الثامن من سبتمبر الحالي بحسب الحالة الوبائية.

وصنفت الأردن الدول والوجهات وفق الحالة الوبائية فيها إلى تصنيفات ثلاثة: خضراء وصفراء وحمراء، حددت صلاحيتها حتى 14 سبتمبر الحالي.