النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأردن يستأنف الرحلات الجوية الدولية

صنف الدول وفق الحالة الوبائية

استأنف الأردن، اليوم (الثلاثاء)، تسيير واستقبال الرحلات الجوية المنتظمة، بعد محددات فرضها ظهور فيروس كورونا المستجد على الملاحة الجوية منذ 17 مارس الماضي.

وذكر وزير النقل الأردني خالد سيف قبل أيام، أن موعد استئناف الرحلات الجوية المنتظمة مع دول ووجهات عدة سيكون في الثامن من سبتمبر الحالي بحسب الحالة الوبائية.

وصنفت الأردن الدول والوجهات وفق الحالة الوبائية فيها إلى تصنيفات ثلاثة: خضراء وصفراء وحمراء، حددت صلاحيتها حتى 14 سبتمبر الحالي.

الرئيسية/ سياحة / سفر وطيران

اعلان
الأردن يستأنف الرحلات الجوية الدولية
سبق

استأنف الأردن، اليوم (الثلاثاء)، تسيير واستقبال الرحلات الجوية المنتظمة، بعد محددات فرضها ظهور فيروس كورونا المستجد على الملاحة الجوية منذ 17 مارس الماضي.

وذكر وزير النقل الأردني خالد سيف قبل أيام، أن موعد استئناف الرحلات الجوية المنتظمة مع دول ووجهات عدة سيكون في الثامن من سبتمبر الحالي بحسب الحالة الوبائية.

وصنفت الأردن الدول والوجهات وفق الحالة الوبائية فيها إلى تصنيفات ثلاثة: خضراء وصفراء وحمراء، حددت صلاحيتها حتى 14 سبتمبر الحالي.

08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
09:24 PM

الأردن يستأنف الرحلات الجوية الدولية

صنف الدول وفق الحالة الوبائية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - عمّان
0
2,181

استأنف الأردن، اليوم (الثلاثاء)، تسيير واستقبال الرحلات الجوية المنتظمة، بعد محددات فرضها ظهور فيروس كورونا المستجد على الملاحة الجوية منذ 17 مارس الماضي.

وذكر وزير النقل الأردني خالد سيف قبل أيام، أن موعد استئناف الرحلات الجوية المنتظمة مع دول ووجهات عدة سيكون في الثامن من سبتمبر الحالي بحسب الحالة الوبائية.

وصنفت الأردن الدول والوجهات وفق الحالة الوبائية فيها إلى تصنيفات ثلاثة: خضراء وصفراء وحمراء، حددت صلاحيتها حتى 14 سبتمبر الحالي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,759
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,786
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,329
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,383

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة