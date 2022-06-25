الكرملين: بوتين يجتمع مع ولي العهد على هامش "قمة العشرين"

المتحدث الرسمي: ستُجرى مباحثات بينهما يجري التحضير والاستعداد لها

أكد الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجتمع هذا الأسبوع مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على هامش قمة مجموعة العشرين، في مدينة أوساكا اليابانية.

ووفق ما نقلته "روسيا اليوم"، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ردًّا على سؤال حول ما إذا كان من المقرر أن يعقد بوتين وولي العهد مباحثات على هامش القمة: "نعم، يجري التحضير لها"؛ مؤكدًا أن الاستعدادات لهذه المباحثات مستمرة على قدم وساق.