"الصحة": ارتفاع نسبة الإناث في الحالات الجديدة من كورونا.. اليوم 46%

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 1413 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد COVID-19 ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 297315 حالة، من بينها 29459 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1766 حالة حرجة، كما تم تسجيل 1528 حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 264487 حالة.

وأوضحت "الصحة" أن الحالات المسجلة وعددها 1413 حالة منها 46% إناث، و54% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 12%، والبالغين 84%، وكبار السن 4% فيما بلغ عدد الوفيات 3369 حالة، بإضافة 31 حالة وفاة جديدة.

لافتةً أنه تم إجراء 63872 فحصاً مخبرياً جديداً، حيث يوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد أو زيارة عيادات تطمن التي هيأتها الصحة لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد،، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق واتس آب عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.