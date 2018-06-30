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نزولاً عند رغبة الملك.. "سلطان بن سلمان" يوجه باعتماد "جينا من الطائف" بسوق عكاظ

قال: يرددها كلما علم أنني هناك.. وعـدتُ ومستعدون لدفع قيمتها حال كانت الأغنية لديها حقوق

وجّه رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز باعتماد أغنية "جينا من الطايف والطايف رخا والساقية تسقى يا سما سما" في مهرجان سوق عكاظ؛ وذلك نزولاً عند رغبة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وترديده لها.

وقال الأمير سلطان في اجتماع له: إن "الملك كل ما سألني وينك وأقول له بالطائف يردد الأغنية جينا من الطايف والطايف رخا"؛ حيث تضمن توجيه الأمير أن تكون في آخر يوم لمهرجان سوق عكاظ المقام حالياً بالمحافظة.

وأشار رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني إلى أنه في حال كانت الأغنية لديها حقوق فإننا مستعدون لدفع قيمة الحقوق وقال: "أنا وعدتُ الملك -حفظه الله- وسيتم وضعها".

الدورة 12 من سوق عكاظ سوق عكاظ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نزولاً عند رغبة الملك.. "سلطان بن سلمان" يوجه باعتماد "جينا من الطائف" بسوق عكاظ
سبق

وجّه رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز باعتماد أغنية "جينا من الطايف والطايف رخا والساقية تسقى يا سما سما" في مهرجان سوق عكاظ؛ وذلك نزولاً عند رغبة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وترديده لها.

وقال الأمير سلطان في اجتماع له: إن "الملك كل ما سألني وينك وأقول له بالطائف يردد الأغنية جينا من الطايف والطايف رخا"؛ حيث تضمن توجيه الأمير أن تكون في آخر يوم لمهرجان سوق عكاظ المقام حالياً بالمحافظة.

وأشار رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني إلى أنه في حال كانت الأغنية لديها حقوق فإننا مستعدون لدفع قيمة الحقوق وقال: "أنا وعدتُ الملك -حفظه الله- وسيتم وضعها".

30 يونيو 2018 - 16 شوّال 1439
01:16 PM
اخر تعديل
02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
08:11 AM

نزولاً عند رغبة الملك.. "سلطان بن سلمان" يوجه باعتماد "جينا من الطائف" بسوق عكاظ

قال: يرددها كلما علم أنني هناك.. وعـدتُ ومستعدون لدفع قيمتها حال كانت الأغنية لديها حقوق

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
22
35,023

وجّه رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز باعتماد أغنية "جينا من الطايف والطايف رخا والساقية تسقى يا سما سما" في مهرجان سوق عكاظ؛ وذلك نزولاً عند رغبة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وترديده لها.

وقال الأمير سلطان في اجتماع له: إن "الملك كل ما سألني وينك وأقول له بالطائف يردد الأغنية جينا من الطايف والطايف رخا"؛ حيث تضمن توجيه الأمير أن تكون في آخر يوم لمهرجان سوق عكاظ المقام حالياً بالمحافظة.

وأشار رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني إلى أنه في حال كانت الأغنية لديها حقوق فإننا مستعدون لدفع قيمة الحقوق وقال: "أنا وعدتُ الملك -حفظه الله- وسيتم وضعها".

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