بريطانيا: سنرسل مزيداً من القوات إلى الخليج لحماية الملاحة البحرية

‏بعد وصول سفينتين حربيتين ضمن خطة أعلنتها لندن لمرافقة وحماية السفن

قالت بريطانيا إنها تعتزم إرسال قوات للخليج؛ للإسهام في حماية الملاحة البحرية من الاعتداءات الإيرانية.

ووفق "سكاي نيوز" بأن العسكريين البريطانيين الذين سيصلون إلى المنطقة سيتمركزون في البحرين.

وستمثل هذه القوات البريطانية جزءاً من عملية حماية الملاحة البحرية في الخليج، بعد الاعتداءات الإيرانية الأخيرة.

وكانت طهران قد أعلنت -قبل أيام- أن الحرس الثوري احتجز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، واقتادها إلى ميناء بندر عباس، بذريعة أنها ارتكبت حادثاً مع زورق صيد إيراني.

وحاولت قبل ذلك اعتراض سبيل ناقلة أخرى، لكن بارجة حربية بريطانية أحبطت المحاولة.

يأتي الحديث عن إرسال القوات الجديدة، بعد وصول سفينتين حربيتين بريطانيتين، ضمن خطة أعلنتها لندن؛ لمرافقة وحماية السفن التي تحمل العلم البريطاني، وتمر بمضيق هرمز.

وتسعى بريطانيا أيضاً إلى تشكيل مهمة حماية بحرية بقيادة أوروبية لضمان سلامة الإبحار عبر مضيق هرمز بعد احتجاز إيران الناقلة الذي وصفته لندن بأنه عمل من قبيل "قرصنة الدولة".

وبالفعل، بدأت سفينة حربية بريطانية بمرافقة جميع السفن التي ترفع علمها عبر مضيق هرمز.

ويمر ما يراوح بين 15 و30 سفينة كبيرة ترفع علم بريطانيا يومياً بالخليج، ويعبر ما يصل إلى ثلاث منها مضيق هرمز.

ويمر نحو خُمس صادرات النفط العالمية عبر المضيق.