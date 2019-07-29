النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بريطانيا: سنرسل مزيداً من القوات إلى الخليج لحماية الملاحة البحرية

‏بعد وصول سفينتين حربيتين ضمن خطة أعلنتها لندن لمرافقة وحماية السفن

قالت بريطانيا إنها تعتزم إرسال قوات للخليج؛ للإسهام في حماية الملاحة البحرية من الاعتداءات الإيرانية.

ووفق "سكاي نيوز" بأن العسكريين البريطانيين الذين سيصلون إلى المنطقة سيتمركزون في البحرين.

وستمثل هذه القوات البريطانية جزءاً من عملية حماية الملاحة البحرية في الخليج، بعد الاعتداءات الإيرانية الأخيرة.

وكانت طهران قد أعلنت -قبل أيام- أن الحرس الثوري احتجز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، واقتادها إلى ميناء بندر عباس، بذريعة أنها ارتكبت حادثاً مع زورق صيد إيراني.

وحاولت قبل ذلك اعتراض سبيل ناقلة أخرى، لكن بارجة حربية بريطانية أحبطت المحاولة.

يأتي الحديث عن إرسال القوات الجديدة، بعد وصول سفينتين حربيتين بريطانيتين، ضمن خطة أعلنتها لندن؛ لمرافقة وحماية السفن التي تحمل العلم البريطاني، وتمر بمضيق هرمز.

وتسعى بريطانيا أيضاً إلى تشكيل مهمة حماية بحرية بقيادة أوروبية لضمان سلامة الإبحار عبر مضيق هرمز بعد احتجاز إيران الناقلة الذي وصفته لندن بأنه عمل من قبيل "قرصنة الدولة".

وبالفعل، بدأت سفينة حربية بريطانية بمرافقة جميع السفن التي ترفع علمها عبر مضيق هرمز.

ويمر ما يراوح بين 15 و30 سفينة كبيرة ترفع علم بريطانيا يومياً بالخليج، ويعبر ما يصل إلى ثلاث منها مضيق هرمز.

ويمر نحو خُمس صادرات النفط العالمية عبر المضيق.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بريطانيا: سنرسل مزيداً من القوات إلى الخليج لحماية الملاحة البحرية
سبق

قالت بريطانيا إنها تعتزم إرسال قوات للخليج؛ للإسهام في حماية الملاحة البحرية من الاعتداءات الإيرانية.

ووفق "سكاي نيوز" بأن العسكريين البريطانيين الذين سيصلون إلى المنطقة سيتمركزون في البحرين.

وستمثل هذه القوات البريطانية جزءاً من عملية حماية الملاحة البحرية في الخليج، بعد الاعتداءات الإيرانية الأخيرة.

وكانت طهران قد أعلنت -قبل أيام- أن الحرس الثوري احتجز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، واقتادها إلى ميناء بندر عباس، بذريعة أنها ارتكبت حادثاً مع زورق صيد إيراني.

وحاولت قبل ذلك اعتراض سبيل ناقلة أخرى، لكن بارجة حربية بريطانية أحبطت المحاولة.

يأتي الحديث عن إرسال القوات الجديدة، بعد وصول سفينتين حربيتين بريطانيتين، ضمن خطة أعلنتها لندن؛ لمرافقة وحماية السفن التي تحمل العلم البريطاني، وتمر بمضيق هرمز.

وتسعى بريطانيا أيضاً إلى تشكيل مهمة حماية بحرية بقيادة أوروبية لضمان سلامة الإبحار عبر مضيق هرمز بعد احتجاز إيران الناقلة الذي وصفته لندن بأنه عمل من قبيل "قرصنة الدولة".

وبالفعل، بدأت سفينة حربية بريطانية بمرافقة جميع السفن التي ترفع علمها عبر مضيق هرمز.

ويمر ما يراوح بين 15 و30 سفينة كبيرة ترفع علم بريطانيا يومياً بالخليج، ويعبر ما يصل إلى ثلاث منها مضيق هرمز.

ويمر نحو خُمس صادرات النفط العالمية عبر المضيق.

29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440
08:32 AM

بريطانيا: سنرسل مزيداً من القوات إلى الخليج لحماية الملاحة البحرية

‏بعد وصول سفينتين حربيتين ضمن خطة أعلنتها لندن لمرافقة وحماية السفن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
2,433

قالت بريطانيا إنها تعتزم إرسال قوات للخليج؛ للإسهام في حماية الملاحة البحرية من الاعتداءات الإيرانية.

ووفق "سكاي نيوز" بأن العسكريين البريطانيين الذين سيصلون إلى المنطقة سيتمركزون في البحرين.

وستمثل هذه القوات البريطانية جزءاً من عملية حماية الملاحة البحرية في الخليج، بعد الاعتداءات الإيرانية الأخيرة.

وكانت طهران قد أعلنت -قبل أيام- أن الحرس الثوري احتجز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، واقتادها إلى ميناء بندر عباس، بذريعة أنها ارتكبت حادثاً مع زورق صيد إيراني.

وحاولت قبل ذلك اعتراض سبيل ناقلة أخرى، لكن بارجة حربية بريطانية أحبطت المحاولة.

يأتي الحديث عن إرسال القوات الجديدة، بعد وصول سفينتين حربيتين بريطانيتين، ضمن خطة أعلنتها لندن؛ لمرافقة وحماية السفن التي تحمل العلم البريطاني، وتمر بمضيق هرمز.

وتسعى بريطانيا أيضاً إلى تشكيل مهمة حماية بحرية بقيادة أوروبية لضمان سلامة الإبحار عبر مضيق هرمز بعد احتجاز إيران الناقلة الذي وصفته لندن بأنه عمل من قبيل "قرصنة الدولة".

وبالفعل، بدأت سفينة حربية بريطانية بمرافقة جميع السفن التي ترفع علمها عبر مضيق هرمز.

ويمر ما يراوح بين 15 و30 سفينة كبيرة ترفع علم بريطانيا يومياً بالخليج، ويعبر ما يصل إلى ثلاث منها مضيق هرمز.

ويمر نحو خُمس صادرات النفط العالمية عبر المضيق.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,240
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,364
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,315
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,200

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة