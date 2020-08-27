وتفصيلاً، وصل الضباط إلى مدينة شرورة، ومنها إلى مأرب؛ لينضموا لضباط وزارة الدفاع اليمنية في الدفاع عن اليمن وشعب اليمن، فيما قدمت القوات المشتركة هدية مالية لكل ضابط بمناسبة التخرج والعودة إلى أرض اليمن.

تكفلت قيادة القوات المشتركة للتحالف بتأمين طائرة لنقل (٦١) ضابطًا يمنيًّا من خريجي الكليات العسكرية من روسيا.

"التحالف" يؤمِّن تكاليف طائرة لنقل 61 ضابطًا يمنيًّا بعد تخرُّجهم من الكليات الروسية محمد المواسي سبق 2020-08-27 تكفلت قيادة القوات المشتركة للتحالف بتأمين طائرة لنقل (٦١) ضابطًا يمنيًّا من خريجي الكليات العسكرية من روسيا. وتفصيلاً، وصل الضباط إلى مدينة شرورة، ومنها إلى مأرب؛ لينضموا لضباط وزارة الدفاع اليمنية في الدفاع عن اليمن وشعب اليمن، فيما قدمت القوات المشتركة هدية مالية لكل ضابط بمناسبة التخرج والعودة إلى أرض اليمن.

27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442 12:27 AM

"التحالف" يؤمِّن تكاليف طائرة لنقل 61 ضابطًا يمنيًّا بعد تخرُّجهم من الكليات الروسية وصلوا إلى مدينة شرورة ومنها إلى مأرب لينضموا لوزارة الدفاع اليمنية





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تكفلت قيادة القوات المشتركة للتحالف بتأمين طائرة لنقل (٦١) ضابطًا يمنيًّا من خريجي الكليات العسكرية من روسيا.

وتفصيلاً، وصل الضباط إلى مدينة شرورة، ومنها إلى مأرب؛ لينضموا لضباط وزارة الدفاع اليمنية في الدفاع عن اليمن وشعب اليمن، فيما قدمت القوات المشتركة هدية مالية لكل ضابط بمناسبة التخرج والعودة إلى أرض اليمن.