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"التحالف" يؤمِّن تكاليف طائرة لنقل 61 ضابطًا يمنيًّا بعد تخرُّجهم من الكليات الروسية

وصلوا إلى مدينة شرورة ومنها إلى مأرب لينضموا لوزارة الدفاع اليمنية

تكفلت قيادة القوات المشتركة للتحالف بتأمين طائرة لنقل (٦١) ضابطًا يمنيًّا من خريجي الكليات العسكرية من روسيا.

وتفصيلاً، وصل الضباط إلى مدينة شرورة، ومنها إلى مأرب؛ لينضموا لضباط وزارة الدفاع اليمنية في الدفاع عن اليمن وشعب اليمن، فيما قدمت القوات المشتركة هدية مالية لكل ضابط بمناسبة التخرج والعودة إلى أرض اليمن.

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"التحالف" يؤمِّن تكاليف طائرة لنقل 61 ضابطًا يمنيًّا بعد تخرُّجهم من الكليات الروسية
سبق

تكفلت قيادة القوات المشتركة للتحالف بتأمين طائرة لنقل (٦١) ضابطًا يمنيًّا من خريجي الكليات العسكرية من روسيا.

وتفصيلاً، وصل الضباط إلى مدينة شرورة، ومنها إلى مأرب؛ لينضموا لضباط وزارة الدفاع اليمنية في الدفاع عن اليمن وشعب اليمن، فيما قدمت القوات المشتركة هدية مالية لكل ضابط بمناسبة التخرج والعودة إلى أرض اليمن.

27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442
12:27 AM

"التحالف" يؤمِّن تكاليف طائرة لنقل 61 ضابطًا يمنيًّا بعد تخرُّجهم من الكليات الروسية

وصلوا إلى مدينة شرورة ومنها إلى مأرب لينضموا لوزارة الدفاع اليمنية

A A A
محمد المواسي - جازان
1
4,192

تكفلت قيادة القوات المشتركة للتحالف بتأمين طائرة لنقل (٦١) ضابطًا يمنيًّا من خريجي الكليات العسكرية من روسيا.

وتفصيلاً، وصل الضباط إلى مدينة شرورة، ومنها إلى مأرب؛ لينضموا لضباط وزارة الدفاع اليمنية في الدفاع عن اليمن وشعب اليمن، فيما قدمت القوات المشتركة هدية مالية لكل ضابط بمناسبة التخرج والعودة إلى أرض اليمن.

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