#جامعة_الأميرة_نورة تنفي المتداول عن "القبول اليدوي"

آخر موعد لتأكيد القبول غداً 12 ظهراً ويتم إلغاء مَن لم تؤكّد

قالت جامعة الأميرة نورة، اليوم، إنه لا صحة لما تمّ تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، عن وجود قبول يدوي في #جامعة_الأميرة_نورة بنت عبدالرحمن.

وأضافت الجامعة في تغريداتٍ على حسابها بـ "تويتر"، اليوم: قبول الطالبات في #جامعة_الأميرة_نورة بنت عبدالرحمن إلكترونياً من خلال بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطالبات في الجامعات الحكومية والكلية التقنية لجميع التخصصات، وقد انتهى في 23 / 10 / 1440هـ، الموافق 26 / 6 / 2019م.

وأضافت: آخر موعد لتأكيد القبول يوم الإثنين 12 / 11 / 1440هـ، الموافق 15 / 7 / 2019م الساعة 12 ظهراً، ويتم إلغاء قبول مَن لم تؤكّد القبول.