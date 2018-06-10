هكذا يمكنك إرسال واستقبال الأموال عن طريق "واتساب"

لكل مستخدمي التطبيق على نظامي "أندرويد" و"آي أو إس"

يواجه الكثير من الناس مشكلة في إرسال واستقبال الأموال؛ بسبب الإجراءات الاحترازية الواسعة التي تنفذها الدول لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

ولكن تقدّم عدد كبير من البنوك والمصارف خدمات بنكية إلكترونية لتنفيذ مختلف معاملاتها إلكترونياً، لكن لم يتوقع أحد أنه يمكن تحويل وإرسال واستقبال الأموال عن طريق تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتساب".

وقدّم موقع "تايمز نيوز ناو" معلومات كاملة حول تقنية "مدفوعات واتساب"، والتي تقدم تقنيات سهلة إرسال واستقبال الأموال لكل مستخدمي التطبيق على نظامي تشغيل "أندرويد" و"أي أو إس".

خطوات التفعيل:

- انتقل إلى إعدادات واتساب.

- اضغط على خيار المدفوعات.

- حدد خيار إضافة "حساب جديد"، وأدخل رقم حسابك البنكي.

- الآن اضغط على قبول، واستمر بعد قراءة جميع الشروط والأحكام.

- حدد خيار التحقق عبر الرسائل القصيرة.

- اتبع جميع المطالبات لإرسال رسالة SMS لبدء عملية ربط الحساب البنكي.

- ستظهر لك علامة التبويب أخرى، اختر فيها الحساب المصرفي الذي ترغب في إضافته لاستخدام ميزة "مدفوعات واتساب" عبره.

- إذا تم ربط حسابك (أو حسابات متعددة) برقم "واتساب" المسجل الذي قمت بإرسال الرسائل القصيرة منه، فسيتم عرض نص "ضوابط التحويلات البنكية الكاملة" على الشاشة، لتتمكن من استخدام خدمة تحويلات الأموال.

خطوات إرسال الأموال:

- توجه إلى الدردشة مع الشخص الذي يريد إرسال الأموال إليه.

- انقر على خيار الدفع من خيار المرفقات.

- إذا كان جهة الاتصال الخاصة بك مفعل خدمة "مدفوعات واتساب"، فستظهر شاشة مع خيار استبدال الأموال.

- ضع المبلغ المالي الذي تريد إرساله وانقر فوق التالي.

- يمكنك أيضاً إضافة ملاحظات.

- أدخل الرقم السري الذي اخترته لتحويلات الأموال، ليتم تنفيذ عمليات التحويل.

خطوات استقبال الأموال:

- إذا كنت تطلب المال، اضغط على أيقونة "استقبال أموال".

- يحتاج الشخص الآخر لقبول طلب أموال.

- سيرسل لك واتساب رسالة عندما يرسل لك شخص ما أموالاً.

- يمكنك أيضاً التحقق من حسابك المصرفي لتأكيد الاستلام.