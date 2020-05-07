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"الصحة" : تسجيل 1793 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 33731

تسجيل 27 إصابة جديدة بجازان بـ"كورونا".. والداير تسجّل أول حالة

عدد الإصابات الإجمالي بالمنطقة يصل إلى 674 حالة حتى الآن

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 27 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا" في منطقة جازان، وذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمتابعة مستجدات فيروس "كورونا".

ووفق المصادر، فإن أغلب تلك الحالات المسجلة بمنطقة جازان تعود بشكل عام لعمالة وافدة مخالطة للمصاب الأول في إسكانات العمالة ببيش.

وسجلت بيش 10 حالات وصبيا 16 بينهم مواطنون مخالطون لمصابين وحالة واحدة في محافظة الداير شرق جازان.

وبلغ عدد الإصابات الإجمالي بمنطقة جازان 674 حالة إصابة تم تسجيلها بعدد من المدن والمحافظات، وكانت قد سجلت محافظة بيش 521 ومدينة جازان 68 إصابة وصبيا 44 والعارضة 15 وأبو عريش 10 وصامطة 8 الطوال 5 والدرب 1 والعيدابي 1 والداير 1.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تسجيل 27 إصابة جديدة بجازان بـ"كورونا".. والداير تسجّل أول حالة
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 27 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا" في منطقة جازان، وذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمتابعة مستجدات فيروس "كورونا".

ووفق المصادر، فإن أغلب تلك الحالات المسجلة بمنطقة جازان تعود بشكل عام لعمالة وافدة مخالطة للمصاب الأول في إسكانات العمالة ببيش.

وسجلت بيش 10 حالات وصبيا 16 بينهم مواطنون مخالطون لمصابين وحالة واحدة في محافظة الداير شرق جازان.

وبلغ عدد الإصابات الإجمالي بمنطقة جازان 674 حالة إصابة تم تسجيلها بعدد من المدن والمحافظات، وكانت قد سجلت محافظة بيش 521 ومدينة جازان 68 إصابة وصبيا 44 والعارضة 15 وأبو عريش 10 وصامطة 8 الطوال 5 والدرب 1 والعيدابي 1 والداير 1.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
04:06 PM
اخر تعديل
07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
05:20 PM

تسجيل 27 إصابة جديدة بجازان بـ"كورونا".. والداير تسجّل أول حالة

عدد الإصابات الإجمالي بالمنطقة يصل إلى 674 حالة حتى الآن

A A A
محمد المواسي - جازان
1
2,222

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 27 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا" في منطقة جازان، وذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمتابعة مستجدات فيروس "كورونا".

ووفق المصادر، فإن أغلب تلك الحالات المسجلة بمنطقة جازان تعود بشكل عام لعمالة وافدة مخالطة للمصاب الأول في إسكانات العمالة ببيش.

وسجلت بيش 10 حالات وصبيا 16 بينهم مواطنون مخالطون لمصابين وحالة واحدة في محافظة الداير شرق جازان.

وبلغ عدد الإصابات الإجمالي بمنطقة جازان 674 حالة إصابة تم تسجيلها بعدد من المدن والمحافظات، وكانت قد سجلت محافظة بيش 521 ومدينة جازان 68 إصابة وصبيا 44 والعارضة 15 وأبو عريش 10 وصامطة 8 الطوال 5 والدرب 1 والعيدابي 1 والداير 1.

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