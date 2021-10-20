الشباب يقفز للمركز الرابع.. ويزيد أوجاع الاتفاق

هزمه بهدفين في الجولة السابعة من الدوري

تغلب فريق الشباب الأول لكرة القدم على ضيفه الاتفاق بنتيجة 2-1 في الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الشباب رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع وجاء الاتفاق في المركز الثاني عشر بست نقاط.

المباراة:

مرت الخمس دقائق الأولى وسط ضغط من الشباب الذي هدد مرمى الاتفاق بأكثر من كرة أبرزها تسديدة جوانكا.

وفي الدقيقة 9 تحصل الشباب على هجمة وصلت الكرة إلى عبدالله الحمدان سددها تصدى لها رايس مبولحي.

وفي الدقيقة 23 توغل نعيم السليتي وسدد كرة مرت بجوار مرمى الشباب.

نجح الشباب في الدقيقة 25 من تسجيل الهدف الأول بعد خطأ دفاعي وصلت الكرة إلى جوانكا الذي مررها إلى سيبا سددها على يسار رايس مبولحي هدفًا أول.

بدأ الاتفاق الشوط الثاني مهاجماً وهدد مرمى الشباب مرتين، كانت الثانية هي الأخطر في الدقيقة 47 بعد كرة وصلت لمحمد الكويكبي الذي راوغ أكثر من لاعب وسدد كرة في يد فاروق بن مصطفى.

وفي الدقيقة 71 سجل الاتفاق هدف التعادل عبر ركلة ركنية ضربها سيدريك بقدمه في الشباك.

لم تمض سوى دقيقتين حتى عاد الشباب للتقدم من جديد بعد ركلة حرة نفذها جوانكا هدفًا ثانيًا على يسار رايس مبولحي.