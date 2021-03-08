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بمشاركة السعودية.. "الكشافة العرب" يبحثون مخاطر الإنترنت في ورشة بالقاهرة

عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي.. وناقشت طرق الحماية من العنف والتنمر

عقدت اليوم ورشة العمل الكشفية العربية حول الأمن والسلامة تحت شعار (كُن آمنًا على الإنترنت)، بمشاركة جمعية الكشافة العربية السعودية إلى جانب جهات مماثلة في دول عربية.

وتفصيلاً، التقى قادة الحركة الكشفية العربية من جميع التخصصات في ورشة العمل المنعقدة عبر تقنية الاتصال المرئي من أجل تحديد المخاطر والتهديدات التي تواجههم على الإنترنت والتعامل معها فضلاً عن مناقشة طرق حماية الآخرين من العنف والإساءة والتنمر علي الإنترنت.

ومن جهة أخرى، قال الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية والمدير الإقليمي عمرو حمدي "إن العالم يمر بظرف خاص ومختلف بعد انتشار فيروس كوفيد 19 الذي ضرب سياجًا على الاتصالات العالمية وحصرها في الإنترنت وأصبح الأداة الوحيدة في التواصل وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل والملتقيات.

ودعا "حمدي" أعضاء الحركة الكشفية إلى تفعيل العمل بالسياسة العالمية للحماية من الأذى، والحفاظ على مكونهم النفسي والروحي والبدني، منوهًا بوجود مستشارين من المنظمة الكشفية العالمية في المنطقة العربية للاتصال والتواصل معهم للإبلاغ عن أي إساءة أو أذى.

وأوضح نائب المدير الإقليمي ومدير الطرق التربوية رفعت السباعي بدوره، أن كل يوم يأتي بجديد خاص باستخدام الإنترنت، وهو ما يتطلب وضع وتحديث إجراءات الأمن والسلامة لأعضاء الحركة الكشفية، حتى لا يقعوا ضحايا للجرائم الإلكترونية التي تستهدف كل الأعمار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بمشاركة السعودية.. "الكشافة العرب" يبحثون مخاطر الإنترنت في ورشة بالقاهرة
سبق

عقدت اليوم ورشة العمل الكشفية العربية حول الأمن والسلامة تحت شعار (كُن آمنًا على الإنترنت)، بمشاركة جمعية الكشافة العربية السعودية إلى جانب جهات مماثلة في دول عربية.

وتفصيلاً، التقى قادة الحركة الكشفية العربية من جميع التخصصات في ورشة العمل المنعقدة عبر تقنية الاتصال المرئي من أجل تحديد المخاطر والتهديدات التي تواجههم على الإنترنت والتعامل معها فضلاً عن مناقشة طرق حماية الآخرين من العنف والإساءة والتنمر علي الإنترنت.

ومن جهة أخرى، قال الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية والمدير الإقليمي عمرو حمدي "إن العالم يمر بظرف خاص ومختلف بعد انتشار فيروس كوفيد 19 الذي ضرب سياجًا على الاتصالات العالمية وحصرها في الإنترنت وأصبح الأداة الوحيدة في التواصل وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل والملتقيات.

ودعا "حمدي" أعضاء الحركة الكشفية إلى تفعيل العمل بالسياسة العالمية للحماية من الأذى، والحفاظ على مكونهم النفسي والروحي والبدني، منوهًا بوجود مستشارين من المنظمة الكشفية العالمية في المنطقة العربية للاتصال والتواصل معهم للإبلاغ عن أي إساءة أو أذى.

وأوضح نائب المدير الإقليمي ومدير الطرق التربوية رفعت السباعي بدوره، أن كل يوم يأتي بجديد خاص باستخدام الإنترنت، وهو ما يتطلب وضع وتحديث إجراءات الأمن والسلامة لأعضاء الحركة الكشفية، حتى لا يقعوا ضحايا للجرائم الإلكترونية التي تستهدف كل الأعمار.

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
12:26 AM

بمشاركة السعودية.. "الكشافة العرب" يبحثون مخاطر الإنترنت في ورشة بالقاهرة

عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي.. وناقشت طرق الحماية من العنف والتنمر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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عقدت اليوم ورشة العمل الكشفية العربية حول الأمن والسلامة تحت شعار (كُن آمنًا على الإنترنت)، بمشاركة جمعية الكشافة العربية السعودية إلى جانب جهات مماثلة في دول عربية.

وتفصيلاً، التقى قادة الحركة الكشفية العربية من جميع التخصصات في ورشة العمل المنعقدة عبر تقنية الاتصال المرئي من أجل تحديد المخاطر والتهديدات التي تواجههم على الإنترنت والتعامل معها فضلاً عن مناقشة طرق حماية الآخرين من العنف والإساءة والتنمر علي الإنترنت.

ومن جهة أخرى، قال الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية والمدير الإقليمي عمرو حمدي "إن العالم يمر بظرف خاص ومختلف بعد انتشار فيروس كوفيد 19 الذي ضرب سياجًا على الاتصالات العالمية وحصرها في الإنترنت وأصبح الأداة الوحيدة في التواصل وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل والملتقيات.

ودعا "حمدي" أعضاء الحركة الكشفية إلى تفعيل العمل بالسياسة العالمية للحماية من الأذى، والحفاظ على مكونهم النفسي والروحي والبدني، منوهًا بوجود مستشارين من المنظمة الكشفية العالمية في المنطقة العربية للاتصال والتواصل معهم للإبلاغ عن أي إساءة أو أذى.

وأوضح نائب المدير الإقليمي ومدير الطرق التربوية رفعت السباعي بدوره، أن كل يوم يأتي بجديد خاص باستخدام الإنترنت، وهو ما يتطلب وضع وتحديث إجراءات الأمن والسلامة لأعضاء الحركة الكشفية، حتى لا يقعوا ضحايا للجرائم الإلكترونية التي تستهدف كل الأعمار.

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