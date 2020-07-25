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"الصحة" تعلن تسجيل 2201 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 264973

سلطنة عمان تسجل 12 وفاة و1067 إصابة جديدة بكورونا

شفاء 692 حالة من الفيروس في الكويت والإجمالي 53,607

أعلنت وزارة الصحة العمانية، في بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر، اليوم السبت؛ تسجيل 1067 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 74858 حالة، مقابل شفاء 1054 حالة ليصبح إجمالي المتعافين 54.061 حالة.

وقالت الوزارة: توفيت 12 حالة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 371 حالة منذ بدء تفشّي الوباء في السلطنة.

من ناحية أخرى سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، شفاء 692 حالة من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 53,607 حالات، مؤكدةً تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

فيروس كورونا الجديد

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سلطنة عمان تسجل 12 وفاة و1067 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة العمانية، في بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر، اليوم السبت؛ تسجيل 1067 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 74858 حالة، مقابل شفاء 1054 حالة ليصبح إجمالي المتعافين 54.061 حالة.

وقالت الوزارة: توفيت 12 حالة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 371 حالة منذ بدء تفشّي الوباء في السلطنة.

من ناحية أخرى سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، شفاء 692 حالة من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 53,607 حالات، مؤكدةً تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441
12:45 PM

سلطنة عمان تسجل 12 وفاة و1067 إصابة جديدة بكورونا

شفاء 692 حالة من الفيروس في الكويت والإجمالي 53,607

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة العمانية، في بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر، اليوم السبت؛ تسجيل 1067 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 74858 حالة، مقابل شفاء 1054 حالة ليصبح إجمالي المتعافين 54.061 حالة.

وقالت الوزارة: توفيت 12 حالة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 371 حالة منذ بدء تفشّي الوباء في السلطنة.

من ناحية أخرى سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، شفاء 692 حالة من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 53,607 حالات، مؤكدةً تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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