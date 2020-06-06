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"الصحة" تعلن تسجيل 3121 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 98869

هدية صينية غير جيدة.. "ترامب" يبشر بلقاحٍ لـ"كورونا":مفاجآت طيبة!

قال: 4 شركات أو أكثر من ذلك يعملون.. مستعدون لتوزيع مليوني جرعة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، إن نتائج جيدة سيتم الإعلان عنها قريباً بشأن لقاح فيروس كورونا.

وأكد "ترامب"، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أن شركات عدة تعمل على التوصل إلى اللقاحات، وأن واشنطن مستعدة لنقلها وتوزيعها حين تثبت فعاليتها.

وأضاف: "بخصوص لقاح فيروس كورونا، الأمور تسير بشكل جيد جداً، في هذا السياق هناك مفاجآت جيدة سيتم الإعلان عنها"؛ وفق ما نقلت شبكة "سي إن بي سي".

وفيما يتعلق بالعلاجات قال: "الأمور أيضًا تسير بشكل جيد، نحن مستعدون لنقل وتوزيع أكثر من مليوني جرعة من اللقاح، إذا تحققنا من فاعليته".

ووفق "سكاي نيوز": أوضح أن هناك "حوالي 4 شركات أو أكثر من ذلك يعملون على تطوير اللقاح، لذلك فإن ثمة تقدمًا كبيرًا في هذا السياق".

ووصف "ترامب" فيروس كورونا بأنه هدية "غير جيدة" من الصين، وأكد أن بكين كانت على علم بأزمة الفيروس منذ بدء ظهوره لكنها لم تحاول إيقاف انتشاره حول العالم.

وتابع خلال المؤتمر الصحفي: "لقد تضررنا بشدة من أزمة فيروس كورونا، أوروبا أيضًا أصابها ضرر شديد، هذه هدية سيئة جدًّا من الصين، وكان يجب أن يوقفوا هذا الفيروس من المصدر، الجميع يتساءل: لماذا انتشر هذا الفيروس في مدينة ووهان ولم ينتشر في باقي أجزاء الصين؟".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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هدية صينية غير جيدة.. "ترامب" يبشر بلقاحٍ لـ"كورونا":مفاجآت طيبة!
سبق

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، إن نتائج جيدة سيتم الإعلان عنها قريباً بشأن لقاح فيروس كورونا.

وأكد "ترامب"، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أن شركات عدة تعمل على التوصل إلى اللقاحات، وأن واشنطن مستعدة لنقلها وتوزيعها حين تثبت فعاليتها.

وأضاف: "بخصوص لقاح فيروس كورونا، الأمور تسير بشكل جيد جداً، في هذا السياق هناك مفاجآت جيدة سيتم الإعلان عنها"؛ وفق ما نقلت شبكة "سي إن بي سي".

وفيما يتعلق بالعلاجات قال: "الأمور أيضًا تسير بشكل جيد، نحن مستعدون لنقل وتوزيع أكثر من مليوني جرعة من اللقاح، إذا تحققنا من فاعليته".

ووفق "سكاي نيوز": أوضح أن هناك "حوالي 4 شركات أو أكثر من ذلك يعملون على تطوير اللقاح، لذلك فإن ثمة تقدمًا كبيرًا في هذا السياق".

ووصف "ترامب" فيروس كورونا بأنه هدية "غير جيدة" من الصين، وأكد أن بكين كانت على علم بأزمة الفيروس منذ بدء ظهوره لكنها لم تحاول إيقاف انتشاره حول العالم.

وتابع خلال المؤتمر الصحفي: "لقد تضررنا بشدة من أزمة فيروس كورونا، أوروبا أيضًا أصابها ضرر شديد، هذه هدية سيئة جدًّا من الصين، وكان يجب أن يوقفوا هذا الفيروس من المصدر، الجميع يتساءل: لماذا انتشر هذا الفيروس في مدينة ووهان ولم ينتشر في باقي أجزاء الصين؟".

06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
12:01 PM

هدية صينية غير جيدة.. "ترامب" يبشر بلقاحٍ لـ"كورونا":مفاجآت طيبة!

قال: 4 شركات أو أكثر من ذلك يعملون.. مستعدون لتوزيع مليوني جرعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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39,015

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، إن نتائج جيدة سيتم الإعلان عنها قريباً بشأن لقاح فيروس كورونا.

وأكد "ترامب"، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أن شركات عدة تعمل على التوصل إلى اللقاحات، وأن واشنطن مستعدة لنقلها وتوزيعها حين تثبت فعاليتها.

وأضاف: "بخصوص لقاح فيروس كورونا، الأمور تسير بشكل جيد جداً، في هذا السياق هناك مفاجآت جيدة سيتم الإعلان عنها"؛ وفق ما نقلت شبكة "سي إن بي سي".

وفيما يتعلق بالعلاجات قال: "الأمور أيضًا تسير بشكل جيد، نحن مستعدون لنقل وتوزيع أكثر من مليوني جرعة من اللقاح، إذا تحققنا من فاعليته".

ووفق "سكاي نيوز": أوضح أن هناك "حوالي 4 شركات أو أكثر من ذلك يعملون على تطوير اللقاح، لذلك فإن ثمة تقدمًا كبيرًا في هذا السياق".

ووصف "ترامب" فيروس كورونا بأنه هدية "غير جيدة" من الصين، وأكد أن بكين كانت على علم بأزمة الفيروس منذ بدء ظهوره لكنها لم تحاول إيقاف انتشاره حول العالم.

وتابع خلال المؤتمر الصحفي: "لقد تضررنا بشدة من أزمة فيروس كورونا، أوروبا أيضًا أصابها ضرر شديد، هذه هدية سيئة جدًّا من الصين، وكان يجب أن يوقفوا هذا الفيروس من المصدر، الجميع يتساءل: لماذا انتشر هذا الفيروس في مدينة ووهان ولم ينتشر في باقي أجزاء الصين؟".

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