الغامدي لـ "سبق": لا يلزم المرأة العاملة في السوق إغلاق محلها وقت الصلاة

قال: الواقع الحالي تغير وأغلب إدارات الأسواق من النساء

قال الباحث الشرعي الشيخ الدكتور أحمد بن قاسم الغامدي، إن الواقع الحالي للأسواق التجارية والمولات تغير نظراً لما يشكّل أغلب إداراتها نساء، ما يعزز بشكل واقعي ضرورة إعادة النظر في التمسك بالالتزام بإغلاق المحلات وقت الصلاة، كون الموضوع ليس له امتداد نظامي، فضلاً عن أن النساء لسن ملزمات بحضور صلاة الجماعة.



تفصيلاً، قال أحمد الغامدي في تصريح خاص لـ "سبق": الذين يقولون بوجوب صلاة الجماعة على الرجال ولا يوجبونها على النساء، يعلمون أن الأسواق يعمل بها ثلاثة أرباع نساء، فلماذا يُلزمن بإغلاق محلاتهن التجارية وقت الصلاة وهن بالإجماع لا تجب عليهن صلاة الجماعة، لكن اعتراض الآخرين يكون من باب أنه حتى لا ينشغل المتسوقون بالبيع والشراء، وغيرها من الحجج ولكنها حجج واهية.



وأضاف: مسألة إغلاق المحلات أثناء الصلاة، نظام وليس دينا، وهو يعود لاجتهاد من الهيئة في السابق ودرَج عليه الناس، فوجوب الجماعة خلاف بين الفقهاء، وما كان فيه خلاف وغير متفق عليه لا يجب فيه إلزام الناس، وهو نوع من التعنت وليس له مستند نظامي، ويصطدم مع مصالح الأكثرية من بينهم المتسوقات، بالإضافة إلى أنه يصطدم مع قاعدة شرعية وهي (لا إنكار في مسائل الخلاف).



وتمنى " الغامدي " أن تبقى المسائل الخلافية عند المسلمين في دائرة الاختيار، فمن يريد أن يغلق محله أثناء الصلاه فله ذلك، ومن لم يرد فله أيضاً، معتبراً أن أغلب المتسوقين في الوقت الحالي أغلبهن نساء لا تلزمهن الجماعة وقد يكون لديهن أعذار شرعية ونحوها.



ولفت " الغامدي" إلى أن الصورة الآن زادت وضوحاً عن ذي قبل، حيث من كان ضد ما ذهب إليه بفتح المحلات وقت الصلاة، هم الآن أمام واقع مختلف وعليهم أن يخرجوا النساء سواء كنْ أصحاب محلات أو متسوقات من المسألة الخلافية على الرجال، لأن النساء لا تلزمهن صلاة الجماعة.



وختم الشيخ أحمد الغامدي حديثه بقوله: الواقع الحالي الآن وتغيرات الأسواق في إدارتها ما أصبحت نسائية فإن ذلك يعزز بشكل واقعي مع ضرورة إعادة النظر في التمسك بالالتزام بإغلاق المحلات وقت الصلاة، كون الموضوع ليس له امتداد في النظام فضلاً عن أنه خلافي إلى جانب أن النساء غير ملزمات شرعاً بأداء الصلاة جماعة، متسائلاً عن الأسباب التي جعلت هذا الأمر موجودا حتى الآن رغم الوقت يتطلب تصحيح العمل بهذه التعليمات الاجتهادية وليست امتداداً للنظام.