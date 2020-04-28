"جامعة الطائف" تتقدم إلى المركز السادس محليًا في ترتيب أفضل الجامعات

وفق تصنيف U.S.News ويقيس سمعة الجامعات عامة وأداءها في البحث العلمي

حصلت جامعة الطائف على تصنيف هذا العام ضمن تصنيف U.S.News لأفضل ١٥٠٠ جامعة على مستوى العالم، ونالت الجامعة المركز الـ 6 محليًا ويقيس هذا التصنيف سمعة الجامعات بشكل عام وأداءها في البحث العلمي.

وفي هذا الإطار أكد مدير جامعة الطائف المكلف الدكتور سعد بن سالم الزهراني أن جامعة الطائف تعيش مرحلة جديدة من العمل المؤسسي الاحترافي تعليميًا وماليًا وإداريًا بما يمنحها القدرة على التكيف مع المستجدات، واستثمار الموارد بفاعلية، وتحقيق الإنتاجية العالية، وانتقالها من ثقافة المؤسسة الحكومية إلى ثقافة الفاعلية وتطوير الأداء، وتحقيق التميز، بما يحقق رؤية المملكة 2030، وخطة التحول الوطني 2020.

وأشار وكيل جامعة الطائف المكلف الدكتور تركي الثبيتي، أن الجامعة عملت في السنوات الماضية على الارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها، ورفع كفاءة عملياتها الإدارية والمالية، واعتماد أفضل الممارسات التي تربط المدخلات بالمخرجات، ورفع مستوى الإنتاجية عن طريق صناعة مناخ تنظيمي محفّز للموارد البشرية.

من جانب آخر، اعتبر وكيل جامعة الطائف للشؤون الأكاديمية والتطوير الدكتور عبدالرحمن الأسمري، أن الجامعة عملت على تحقيق إحدى ركائز رؤية المملكة 2030 (نتعلم لنعمل)، بتعزيز جهودها في موائمة مخرجات المنظومة التعليمية مع احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل، كما أكد اهتمامها بافتتاح برامج تنفيذية ومهنية في التخصصات النوعية مع توأمتها ببرامج مناظرة في الجامعات العالمية المرموقة، والتركيز على الابتكار في التقنيات المتطورة لخلق فرص مثمرة واقتصاد مزدهر".

من جانب آخر، أكدت وكيلة جامعة الطائف لشؤون الطالبات الدكتورة إيمان الزهراني، ثقتها في قدرة جامعة الطائف تحقيق مراكز متقدمة محليًا وعالميًا بما تملكه من كوادر متميزة تعليميًا وإداريًا وفنيًا، مشيرة إلى إنجاز الجامعة الكثير من الخطوات لمواكبة أهداف رؤية المملكة (٢٠٣٠) وبرنامج التحول الوطني (٢٠٢٠)، في سد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، وتطوير التعليم وتوجيه الطلاب نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة.

يُذكر أن تصنيف U.S.News خرج أخيرًا من نطاق مقارنة الجامعات الأمريكية والذي بدأ منذ ثلاثين عامًا ليتوسع بمقارنة أداء الجامعات في ٨١ دولة حول العالم.