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للمرة الثانية على التوالي .. المركز الوطني لإدارة الدين يتوج بجائزتي "قلوبال كابيتال" لجوائز السندات للعام 2021م

بإنجاز وطني للمملكة العربية السعودية، توّج المركز الوطني لإدارة الدين بجائزتي "قلوبال كابيتال" لجوائز السندات للعام 2021م بوصفه "أفضل مصدر سيادي لأدوات الدين في الشرق الأوسط"، و"أفضل مصدر لأدوات الدين في الأسواق الناشئة".

يأتي هذا التتويج للمرة الثانية على التوالي، حيث حصد المركز الجائزتين في العام الماضي 2020م. ليكون هذا التتويج المتتالي، نظيرًا لأدائه خلال هذه الفترة، وتحمله مستويات غير مسبوقة من تقلبات السوق والسلع، وعدم استقرار الاقتصاد العالمي، خصوصًا في ظل تداعيات جائحة كورونا. وقدرة المركز على سرعة الاستجابة لتقلبات الوضع الاقتصادي العالمي، واتخاذ قرارات في ظل أوضاع غير مستقرة، والدعم الذي يحظى به المركز من قبل وزارة المالية في ظل السياسات المالية التي تساهم في تعزيز استقرار الوضع المالي والاقتصادي للمملكة.

كما يثبت حصول المركز على هذه الجوائز الجهود التي تبذلها حكومة المملكة في تطوير سوق الدين السعودي، والثقة العالمية الكبيرة بقوة الاقتصاد السعودي، والنظرة الإيجابية إلى مستقبل الاستدامة المالية في المملكة، مما يعزز الإقبال المحلي والدولي على إصدارات المملكة المحلية والدولية للصكوك والسندات ووصولها إلى مختلف أسواق الدين العالمية.

يذكر أن جوائز "قلوبال كابيتال" لجوائز السندات تكرم إنجازات الحكومـــات والشـــركات على مختلف أحجامها ضمن مجال التمويل الســـيادي والإقليمي والخدمات المصرفية وصناديق التحوط وإدارة الثروات والأصول، والأصول العقارية، إلى جانب مجالات أخرى ضمن قطاع الخدمات المالية. كما تسلط الضوء على أبرز الابتكارات والإنجازات ضمن قطاع الخدمات المالية عالميًا.

المركز الوطني لإدارة الدين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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للمرة الثانية على التوالي .. المركز الوطني لإدارة الدين يتوج بجائزتي "قلوبال كابيتال" لجوائز السندات للعام 2021م
سبق

بإنجاز وطني للمملكة العربية السعودية، توّج المركز الوطني لإدارة الدين بجائزتي "قلوبال كابيتال" لجوائز السندات للعام 2021م بوصفه "أفضل مصدر سيادي لأدوات الدين في الشرق الأوسط"، و"أفضل مصدر لأدوات الدين في الأسواق الناشئة".

يأتي هذا التتويج للمرة الثانية على التوالي، حيث حصد المركز الجائزتين في العام الماضي 2020م. ليكون هذا التتويج المتتالي، نظيرًا لأدائه خلال هذه الفترة، وتحمله مستويات غير مسبوقة من تقلبات السوق والسلع، وعدم استقرار الاقتصاد العالمي، خصوصًا في ظل تداعيات جائحة كورونا. وقدرة المركز على سرعة الاستجابة لتقلبات الوضع الاقتصادي العالمي، واتخاذ قرارات في ظل أوضاع غير مستقرة، والدعم الذي يحظى به المركز من قبل وزارة المالية في ظل السياسات المالية التي تساهم في تعزيز استقرار الوضع المالي والاقتصادي للمملكة.

كما يثبت حصول المركز على هذه الجوائز الجهود التي تبذلها حكومة المملكة في تطوير سوق الدين السعودي، والثقة العالمية الكبيرة بقوة الاقتصاد السعودي، والنظرة الإيجابية إلى مستقبل الاستدامة المالية في المملكة، مما يعزز الإقبال المحلي والدولي على إصدارات المملكة المحلية والدولية للصكوك والسندات ووصولها إلى مختلف أسواق الدين العالمية.

يذكر أن جوائز "قلوبال كابيتال" لجوائز السندات تكرم إنجازات الحكومـــات والشـــركات على مختلف أحجامها ضمن مجال التمويل الســـيادي والإقليمي والخدمات المصرفية وصناديق التحوط وإدارة الثروات والأصول، والأصول العقارية، إلى جانب مجالات أخرى ضمن قطاع الخدمات المالية. كما تسلط الضوء على أبرز الابتكارات والإنجازات ضمن قطاع الخدمات المالية عالميًا.

17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442
07:24 PM
اخر تعديل
18 يونيو 2021 - 8 ذو القعدة 1442
10:04 AM

للمرة الثانية على التوالي .. المركز الوطني لإدارة الدين يتوج بجائزتي "قلوبال كابيتال" لجوائز السندات للعام 2021م

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بإنجاز وطني للمملكة العربية السعودية، توّج المركز الوطني لإدارة الدين بجائزتي "قلوبال كابيتال" لجوائز السندات للعام 2021م بوصفه "أفضل مصدر سيادي لأدوات الدين في الشرق الأوسط"، و"أفضل مصدر لأدوات الدين في الأسواق الناشئة".

يأتي هذا التتويج للمرة الثانية على التوالي، حيث حصد المركز الجائزتين في العام الماضي 2020م. ليكون هذا التتويج المتتالي، نظيرًا لأدائه خلال هذه الفترة، وتحمله مستويات غير مسبوقة من تقلبات السوق والسلع، وعدم استقرار الاقتصاد العالمي، خصوصًا في ظل تداعيات جائحة كورونا. وقدرة المركز على سرعة الاستجابة لتقلبات الوضع الاقتصادي العالمي، واتخاذ قرارات في ظل أوضاع غير مستقرة، والدعم الذي يحظى به المركز من قبل وزارة المالية في ظل السياسات المالية التي تساهم في تعزيز استقرار الوضع المالي والاقتصادي للمملكة.

كما يثبت حصول المركز على هذه الجوائز الجهود التي تبذلها حكومة المملكة في تطوير سوق الدين السعودي، والثقة العالمية الكبيرة بقوة الاقتصاد السعودي، والنظرة الإيجابية إلى مستقبل الاستدامة المالية في المملكة، مما يعزز الإقبال المحلي والدولي على إصدارات المملكة المحلية والدولية للصكوك والسندات ووصولها إلى مختلف أسواق الدين العالمية.

يذكر أن جوائز "قلوبال كابيتال" لجوائز السندات تكرم إنجازات الحكومـــات والشـــركات على مختلف أحجامها ضمن مجال التمويل الســـيادي والإقليمي والخدمات المصرفية وصناديق التحوط وإدارة الثروات والأصول، والأصول العقارية، إلى جانب مجالات أخرى ضمن قطاع الخدمات المالية. كما تسلط الضوء على أبرز الابتكارات والإنجازات ضمن قطاع الخدمات المالية عالميًا.

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