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الكويت.. حضانات الأطفال استأنفت نشاطها بعد توقف لعام ونصف

ارتفاع نسبة تسجيل الأطفال مقارنة بالأعوام الماضية

في الكويت استأنفت حضانات استقبال الأطفال اليوم، نشاطها بعد توقف دام لأكثر من عام ونصف العام؛ بسبب الإجراءات الاحترازية التي فرضتها تداعيات كورونا على العديد من الأنشطة في مختلف المجالات.

ورصدت صحيفة "الراي" الكويتية، جانباً من الاستعدادات التي يجريها أصحاب الحضانات، استعداداً لاستقبال الأطفال، وفق الاشتراطات الصحية التي فرضتها وزارة الصحة.

وحسب الصحيفة، أشار عدد من أصحاب تلك الحضانات إلى ارتفاع نسبة تسجيل الأطفال هذا العام مقارنةً بالأعوام الماضية؛ لتعليم أطفالهم المهارات والسلوكيات الصحيحة التي كادوا يفقدونها؛ بسبب غيابهم العام الماضي عن الحضور.

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الكويت.. حضانات الأطفال استأنفت نشاطها بعد توقف لعام ونصف
سبق

في الكويت استأنفت حضانات استقبال الأطفال اليوم، نشاطها بعد توقف دام لأكثر من عام ونصف العام؛ بسبب الإجراءات الاحترازية التي فرضتها تداعيات كورونا على العديد من الأنشطة في مختلف المجالات.

ورصدت صحيفة "الراي" الكويتية، جانباً من الاستعدادات التي يجريها أصحاب الحضانات، استعداداً لاستقبال الأطفال، وفق الاشتراطات الصحية التي فرضتها وزارة الصحة.

وحسب الصحيفة، أشار عدد من أصحاب تلك الحضانات إلى ارتفاع نسبة تسجيل الأطفال هذا العام مقارنةً بالأعوام الماضية؛ لتعليم أطفالهم المهارات والسلوكيات الصحيحة التي كادوا يفقدونها؛ بسبب غيابهم العام الماضي عن الحضور.

01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443
02:42 PM

الكويت.. حضانات الأطفال استأنفت نشاطها بعد توقف لعام ونصف

ارتفاع نسبة تسجيل الأطفال مقارنة بالأعوام الماضية

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أيمن حسن - الرياض
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853

في الكويت استأنفت حضانات استقبال الأطفال اليوم، نشاطها بعد توقف دام لأكثر من عام ونصف العام؛ بسبب الإجراءات الاحترازية التي فرضتها تداعيات كورونا على العديد من الأنشطة في مختلف المجالات.

ورصدت صحيفة "الراي" الكويتية، جانباً من الاستعدادات التي يجريها أصحاب الحضانات، استعداداً لاستقبال الأطفال، وفق الاشتراطات الصحية التي فرضتها وزارة الصحة.

وحسب الصحيفة، أشار عدد من أصحاب تلك الحضانات إلى ارتفاع نسبة تسجيل الأطفال هذا العام مقارنةً بالأعوام الماضية؛ لتعليم أطفالهم المهارات والسلوكيات الصحيحة التي كادوا يفقدونها؛ بسبب غيابهم العام الماضي عن الحضور.

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