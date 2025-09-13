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فيصل بن بندر ينوه بتوجيه ولي العهد بترميم وتأهيل مباني التراث العمراني وسط الرياض

أكد أنه امتداد لما توليه القيادة من عناية واهتمام بتراث وثقافة هذا الوطن

أكد أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أن توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بانطلاق أعمال ترميم وتأهيل مباني التراث العمراني ذات القيمة المعمارية والتراثية وسط مدينة الرياض , سيسهم في المحافظة على الإرث العمراني لتاريخ الرياض.

وقال الأمير فيصل بن بندر إن هذا التوجيه الكريم يأتي امتداداً لما توليه القيادة من عناية واهتمام ودعم غير محدود لكل ما من شأنه المحافظة على تراث وثقافة هذا الوطن.

وتمنى الأمير فيصل بن بندر لوزارة الثقافة وهيئة التراث والهيئة الملكية لمدينة الرياض وأمانة الرياض التوفيق والنجاح لإنجاز هذا المشروع.

أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيصل بن بندر ينوه بتوجيه ولي العهد بترميم وتأهيل مباني التراث العمراني وسط الرياض
سبق

أكد أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أن توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بانطلاق أعمال ترميم وتأهيل مباني التراث العمراني ذات القيمة المعمارية والتراثية وسط مدينة الرياض , سيسهم في المحافظة على الإرث العمراني لتاريخ الرياض.

وقال الأمير فيصل بن بندر إن هذا التوجيه الكريم يأتي امتداداً لما توليه القيادة من عناية واهتمام ودعم غير محدود لكل ما من شأنه المحافظة على تراث وثقافة هذا الوطن.

وتمنى الأمير فيصل بن بندر لوزارة الثقافة وهيئة التراث والهيئة الملكية لمدينة الرياض وأمانة الرياض التوفيق والنجاح لإنجاز هذا المشروع.

13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
08:08 PM

فيصل بن بندر ينوه بتوجيه ولي العهد بترميم وتأهيل مباني التراث العمراني وسط الرياض

أكد أنه امتداد لما توليه القيادة من عناية واهتمام بتراث وثقافة هذا الوطن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أن توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بانطلاق أعمال ترميم وتأهيل مباني التراث العمراني ذات القيمة المعمارية والتراثية وسط مدينة الرياض , سيسهم في المحافظة على الإرث العمراني لتاريخ الرياض.

وقال الأمير فيصل بن بندر إن هذا التوجيه الكريم يأتي امتداداً لما توليه القيادة من عناية واهتمام ودعم غير محدود لكل ما من شأنه المحافظة على تراث وثقافة هذا الوطن.

وتمنى الأمير فيصل بن بندر لوزارة الثقافة وهيئة التراث والهيئة الملكية لمدينة الرياض وأمانة الرياض التوفيق والنجاح لإنجاز هذا المشروع.

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