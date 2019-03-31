النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

معرض كتاب الطفل يودع زواره الصغار وسط مطالب باستمراره

بعد 5 أيام قضوها في رحاب الثقافة والمتعة.. بحضور 6 آلاف زائر

ودّع معرض كتاب الطفل مساء أمس السبت زواره من الأطفال بعد 5 أيام قضوها في رحاب الثقافة والمتعة والفائدة.

المعرض الذي نظمته وزارة الإعلام وأُقيم في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، قدم العديد من الفعاليات المتنوعة، وضم أكثر من 36 دار نشر لكتاب الطفل والوسائل التعليمية المتطورة، وسط مطالب باستمرار تقديمه بشكل دوري لما له من فائدة لمسوها على أطفالهم خلال فترة إقامته، مقدمين شكرهم لوزارة الإعلام على تنظيمه.

وكشفت إحصاءات المعرض أن عدد الزوار استقبلهم على فترتين صباحية ومسائية تجاوز 6000 زائر، وبمشاركة أكثر من 70 مدرسة، قاموا بزيارة دور النشر المشاركة وحضور الدورات التدريبية وورش العمل التي أُقيمت، والاستمتاع بالعروض المسرحية وبما قدمته الفرق الاستعراضية للأطفال، والاستماع لقصص الأطفال، وفعالية الحكواتي، وتقديم مواهبهم ومهاراتهم وإبداعاتهم في التأليف والإنشاد وغيرها.

ويأتي تنظيم المعرض والفعاليات المصاحبة له، إيمانًا من وزارة الإعلام بأهمية تقديم التثقيف للأطفال واتباع جميع الأساليب الممكنة التي تساعد على الاستفادة مما يتم تقديمه، ومن هذه الأساليب التعليم والتثقيف بالترفيه، وكذلك لتسليط الضوء على كتاب الطفل بشكل خاص، حيث يكون خاصًا بهذه الفئة فقط، وأن وزارة الإعلام لم تغفل دورها تجاههم، بتقديم كل ما فيه قيمة معرفية وثقافية تُسهم في تطور عقول الأطفال وتنميتها، إضافة إلى تعزيز القراءة لدى الأطفال وتوثيق الصلة بين الطفل والكتاب، وتم خلاله استقطاب المهتمين بالكتاب والقراءة والذين لهم خبرة في تقديم الورش الفنية المتعلقة بالكتاب.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
معرض كتاب الطفل يودع زواره الصغار وسط مطالب باستمراره
سبق

ودّع معرض كتاب الطفل مساء أمس السبت زواره من الأطفال بعد 5 أيام قضوها في رحاب الثقافة والمتعة والفائدة.

المعرض الذي نظمته وزارة الإعلام وأُقيم في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، قدم العديد من الفعاليات المتنوعة، وضم أكثر من 36 دار نشر لكتاب الطفل والوسائل التعليمية المتطورة، وسط مطالب باستمرار تقديمه بشكل دوري لما له من فائدة لمسوها على أطفالهم خلال فترة إقامته، مقدمين شكرهم لوزارة الإعلام على تنظيمه.

وكشفت إحصاءات المعرض أن عدد الزوار استقبلهم على فترتين صباحية ومسائية تجاوز 6000 زائر، وبمشاركة أكثر من 70 مدرسة، قاموا بزيارة دور النشر المشاركة وحضور الدورات التدريبية وورش العمل التي أُقيمت، والاستمتاع بالعروض المسرحية وبما قدمته الفرق الاستعراضية للأطفال، والاستماع لقصص الأطفال، وفعالية الحكواتي، وتقديم مواهبهم ومهاراتهم وإبداعاتهم في التأليف والإنشاد وغيرها.

ويأتي تنظيم المعرض والفعاليات المصاحبة له، إيمانًا من وزارة الإعلام بأهمية تقديم التثقيف للأطفال واتباع جميع الأساليب الممكنة التي تساعد على الاستفادة مما يتم تقديمه، ومن هذه الأساليب التعليم والتثقيف بالترفيه، وكذلك لتسليط الضوء على كتاب الطفل بشكل خاص، حيث يكون خاصًا بهذه الفئة فقط، وأن وزارة الإعلام لم تغفل دورها تجاههم، بتقديم كل ما فيه قيمة معرفية وثقافية تُسهم في تطور عقول الأطفال وتنميتها، إضافة إلى تعزيز القراءة لدى الأطفال وتوثيق الصلة بين الطفل والكتاب، وتم خلاله استقطاب المهتمين بالكتاب والقراءة والذين لهم خبرة في تقديم الورش الفنية المتعلقة بالكتاب.

31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
11:33 PM

معرض كتاب الطفل يودع زواره الصغار وسط مطالب باستمراره

بعد 5 أيام قضوها في رحاب الثقافة والمتعة.. بحضور 6 آلاف زائر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
49

ودّع معرض كتاب الطفل مساء أمس السبت زواره من الأطفال بعد 5 أيام قضوها في رحاب الثقافة والمتعة والفائدة.

المعرض الذي نظمته وزارة الإعلام وأُقيم في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، قدم العديد من الفعاليات المتنوعة، وضم أكثر من 36 دار نشر لكتاب الطفل والوسائل التعليمية المتطورة، وسط مطالب باستمرار تقديمه بشكل دوري لما له من فائدة لمسوها على أطفالهم خلال فترة إقامته، مقدمين شكرهم لوزارة الإعلام على تنظيمه.

وكشفت إحصاءات المعرض أن عدد الزوار استقبلهم على فترتين صباحية ومسائية تجاوز 6000 زائر، وبمشاركة أكثر من 70 مدرسة، قاموا بزيارة دور النشر المشاركة وحضور الدورات التدريبية وورش العمل التي أُقيمت، والاستمتاع بالعروض المسرحية وبما قدمته الفرق الاستعراضية للأطفال، والاستماع لقصص الأطفال، وفعالية الحكواتي، وتقديم مواهبهم ومهاراتهم وإبداعاتهم في التأليف والإنشاد وغيرها.

ويأتي تنظيم المعرض والفعاليات المصاحبة له، إيمانًا من وزارة الإعلام بأهمية تقديم التثقيف للأطفال واتباع جميع الأساليب الممكنة التي تساعد على الاستفادة مما يتم تقديمه، ومن هذه الأساليب التعليم والتثقيف بالترفيه، وكذلك لتسليط الضوء على كتاب الطفل بشكل خاص، حيث يكون خاصًا بهذه الفئة فقط، وأن وزارة الإعلام لم تغفل دورها تجاههم، بتقديم كل ما فيه قيمة معرفية وثقافية تُسهم في تطور عقول الأطفال وتنميتها، إضافة إلى تعزيز القراءة لدى الأطفال وتوثيق الصلة بين الطفل والكتاب، وتم خلاله استقطاب المهتمين بالكتاب والقراءة والذين لهم خبرة في تقديم الورش الفنية المتعلقة بالكتاب.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
19,930
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,188
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,059
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
29,889

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم
قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي
الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري
دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

ماجد البريكان
المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

ساير المنيعي
تسريبات "الصرف" السياسي..!

تسريبات "الصرف" السياسي..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة