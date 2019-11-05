شاهد .. إنقاذ رجل سقط أمام قطار سريع في اللحظة الأخيرة

يد ترفعه لحظة مرور القطار خلف ظهره

أنقذ عاملٌ في المواصلات العامة بالولايات المتحدة، رجلاً في اللحظة الأخيرة قبل أن يدهسه قطارٌ في محطة بمدينة أوكلاند في ولاية كاليفورنيا.

وحسب "CNN" بالعربية، أنقذ مشرف وسائل المواصلات جون أوكونور؛ رجلاً سقط على سكة القطار.

وكان أوكونور؛ يساعد في السيطرة على الحشود في محطة مدرج أوكلاند بعد مباراة للـ "رايدرز".

ويظهر الفيديو شخصٌ يسقط على قضبان السكك الحديدية لحظة دخول القطار، ويقف الشخص محاولاً القفز على الرصيف، لكن ربما لم يكن الوقت ليسعفه لعمل ذلك، وهنا تمتد يدٌ بسرعة وترفعه لحظة مرور القطار خلف ظهره.

وعقب الإنقاذ احتضن العامل الراكب وسط هتافات بقية الركاب الفرحين بالإنقاذ.

يعد أوكونور أنه غريب أن الناس تعدّه بطلاً؛ لأن هذا ما يجب علينا أن نفعله.