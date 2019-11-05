النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد .. إنقاذ رجل سقط أمام قطار سريع في اللحظة الأخيرة

يد ترفعه لحظة مرور القطار خلف ظهره

أنقذ عاملٌ في المواصلات العامة بالولايات المتحدة، رجلاً في اللحظة الأخيرة قبل أن يدهسه قطارٌ في محطة بمدينة أوكلاند في ولاية كاليفورنيا.

وحسب "CNN" بالعربية، أنقذ مشرف وسائل المواصلات جون أوكونور؛ رجلاً سقط على سكة القطار.

وكان أوكونور؛ يساعد في السيطرة على الحشود في محطة مدرج أوكلاند بعد مباراة للـ "رايدرز".

ويظهر الفيديو شخصٌ يسقط على قضبان السكك الحديدية لحظة دخول القطار، ويقف الشخص محاولاً القفز على الرصيف، لكن ربما لم يكن الوقت ليسعفه لعمل ذلك، وهنا تمتد يدٌ بسرعة وترفعه لحظة مرور القطار خلف ظهره.

وعقب الإنقاذ احتضن العامل الراكب وسط هتافات بقية الركاب الفرحين بالإنقاذ.

يعد أوكونور أنه غريب أن الناس تعدّه بطلاً؛ لأن هذا ما يجب علينا أن نفعله.

كاليفورنيا قطار

الرئيسية/ محطات

اعلان
شاهد .. إنقاذ رجل سقط أمام قطار سريع في اللحظة الأخيرة
سبق

أنقذ عاملٌ في المواصلات العامة بالولايات المتحدة، رجلاً في اللحظة الأخيرة قبل أن يدهسه قطارٌ في محطة بمدينة أوكلاند في ولاية كاليفورنيا.

وحسب "CNN" بالعربية، أنقذ مشرف وسائل المواصلات جون أوكونور؛ رجلاً سقط على سكة القطار.

وكان أوكونور؛ يساعد في السيطرة على الحشود في محطة مدرج أوكلاند بعد مباراة للـ "رايدرز".

ويظهر الفيديو شخصٌ يسقط على قضبان السكك الحديدية لحظة دخول القطار، ويقف الشخص محاولاً القفز على الرصيف، لكن ربما لم يكن الوقت ليسعفه لعمل ذلك، وهنا تمتد يدٌ بسرعة وترفعه لحظة مرور القطار خلف ظهره.

وعقب الإنقاذ احتضن العامل الراكب وسط هتافات بقية الركاب الفرحين بالإنقاذ.

يعد أوكونور أنه غريب أن الناس تعدّه بطلاً؛ لأن هذا ما يجب علينا أن نفعله.

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
02:04 PM

شاهد .. إنقاذ رجل سقط أمام قطار سريع في اللحظة الأخيرة

يد ترفعه لحظة مرور القطار خلف ظهره

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,030

أنقذ عاملٌ في المواصلات العامة بالولايات المتحدة، رجلاً في اللحظة الأخيرة قبل أن يدهسه قطارٌ في محطة بمدينة أوكلاند في ولاية كاليفورنيا.

وحسب "CNN" بالعربية، أنقذ مشرف وسائل المواصلات جون أوكونور؛ رجلاً سقط على سكة القطار.

وكان أوكونور؛ يساعد في السيطرة على الحشود في محطة مدرج أوكلاند بعد مباراة للـ "رايدرز".

ويظهر الفيديو شخصٌ يسقط على قضبان السكك الحديدية لحظة دخول القطار، ويقف الشخص محاولاً القفز على الرصيف، لكن ربما لم يكن الوقت ليسعفه لعمل ذلك، وهنا تمتد يدٌ بسرعة وترفعه لحظة مرور القطار خلف ظهره.

وعقب الإنقاذ احتضن العامل الراكب وسط هتافات بقية الركاب الفرحين بالإنقاذ.

يعد أوكونور أنه غريب أن الناس تعدّه بطلاً؛ لأن هذا ما يجب علينا أن نفعله.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,707
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,960
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,375
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,593

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة