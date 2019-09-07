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"الأرصاد": أي توقعات مبكرة لفصل الخريف لا يعتدّ بها أرصاديًّا

"الهيئة" أعلنت أنها ستصدر تقرير الملامح المناخية للخريف قريبًا

أفاد الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بأن الهيئة سبق أن أعلنت عن دخول فصل الخريف أرصاديًّا، كما أصدرت تقريرًا أشارت فيه إلى تأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار ابتداء من الأحد إلى الثلاثاء القادمين.

وقال الناطق: لاحظت الهيئة عبر مواقع التواصل وبعض وسائل الإعلام، تقارير عن توقعات مبكرة لفصل الخريف، وهذا لا يمكن الاعتداد به أرصاديًّا.

وأضاف: ما يمكن إعلانه هو الملامح المناخية للفصل؛ وذلك من خلال تحليل معلومات الطقس خلال الأعوام الماضية، وهذا ما قامت به الهيئة من خلال تحليل معلومات المناخ التاريخية عن الـ50 عامًا السابقة، وكذلك استخدام نماذج مناخية تعطي نظرة أولية لملامح المناخ المستقبلي لفترات فصلية، ومن ثَم أعدت التقرير المناخي الفصل الخريف الذي سينشر رسميًّا وتبلغ به الجهات المختصة المعنية بآلية التعامل مع الظواهر الجوية.

واختتم بالقول: تأمل الهيئة من الجميع ووسائل الإعلام توخي الدقة واستقاء المعلومات من مصدرها الرسمي، والابتعاد عن المعلومات التي تؤدي إلى التشويش في المجتمع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": أي توقعات مبكرة لفصل الخريف لا يعتدّ بها أرصاديًّا
سبق

أفاد الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بأن الهيئة سبق أن أعلنت عن دخول فصل الخريف أرصاديًّا، كما أصدرت تقريرًا أشارت فيه إلى تأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار ابتداء من الأحد إلى الثلاثاء القادمين.

وقال الناطق: لاحظت الهيئة عبر مواقع التواصل وبعض وسائل الإعلام، تقارير عن توقعات مبكرة لفصل الخريف، وهذا لا يمكن الاعتداد به أرصاديًّا.

وأضاف: ما يمكن إعلانه هو الملامح المناخية للفصل؛ وذلك من خلال تحليل معلومات الطقس خلال الأعوام الماضية، وهذا ما قامت به الهيئة من خلال تحليل معلومات المناخ التاريخية عن الـ50 عامًا السابقة، وكذلك استخدام نماذج مناخية تعطي نظرة أولية لملامح المناخ المستقبلي لفترات فصلية، ومن ثَم أعدت التقرير المناخي الفصل الخريف الذي سينشر رسميًّا وتبلغ به الجهات المختصة المعنية بآلية التعامل مع الظواهر الجوية.

واختتم بالقول: تأمل الهيئة من الجميع ووسائل الإعلام توخي الدقة واستقاء المعلومات من مصدرها الرسمي، والابتعاد عن المعلومات التي تؤدي إلى التشويش في المجتمع.

07 سبتمبر 2019 - 8 محرّم 1441
03:36 PM

"الأرصاد": أي توقعات مبكرة لفصل الخريف لا يعتدّ بها أرصاديًّا

"الهيئة" أعلنت أنها ستصدر تقرير الملامح المناخية للخريف قريبًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بأن الهيئة سبق أن أعلنت عن دخول فصل الخريف أرصاديًّا، كما أصدرت تقريرًا أشارت فيه إلى تأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار ابتداء من الأحد إلى الثلاثاء القادمين.

وقال الناطق: لاحظت الهيئة عبر مواقع التواصل وبعض وسائل الإعلام، تقارير عن توقعات مبكرة لفصل الخريف، وهذا لا يمكن الاعتداد به أرصاديًّا.

وأضاف: ما يمكن إعلانه هو الملامح المناخية للفصل؛ وذلك من خلال تحليل معلومات الطقس خلال الأعوام الماضية، وهذا ما قامت به الهيئة من خلال تحليل معلومات المناخ التاريخية عن الـ50 عامًا السابقة، وكذلك استخدام نماذج مناخية تعطي نظرة أولية لملامح المناخ المستقبلي لفترات فصلية، ومن ثَم أعدت التقرير المناخي الفصل الخريف الذي سينشر رسميًّا وتبلغ به الجهات المختصة المعنية بآلية التعامل مع الظواهر الجوية.

واختتم بالقول: تأمل الهيئة من الجميع ووسائل الإعلام توخي الدقة واستقاء المعلومات من مصدرها الرسمي، والابتعاد عن المعلومات التي تؤدي إلى التشويش في المجتمع.

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