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بعد جولتين من عودة الحياة الكروية.. العواجي ممتدحًا: الحكام السعوديون هم الأفضل

امتدح عضو لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم مرعي العواجي، أداء الحكّام السعوديين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد عودة المنافسات.

وقال العواجي في تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء: "أداء الحكّام في الجولتين السابقتين جيّد جدًّا، إلا أن الحكام السعوديين تفوقوا على الأجانب".

وأضاف: "الحكام السعوديون كانوا في الموعد في المباريات التي أداروها سواء بتقنية الفار أو بالتحكيم، ولم تكن هناك أخطاء".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعد جولتين من عودة الحياة الكروية.. العواجي ممتدحًا: الحكام السعوديون هم الأفضل
سبق

امتدح عضو لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم مرعي العواجي، أداء الحكّام السعوديين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد عودة المنافسات.

وقال العواجي في تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء: "أداء الحكّام في الجولتين السابقتين جيّد جدًّا، إلا أن الحكام السعوديين تفوقوا على الأجانب".

وأضاف: "الحكام السعوديون كانوا في الموعد في المباريات التي أداروها سواء بتقنية الفار أو بالتحكيم، ولم تكن هناك أخطاء".

11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
09:43 PM

بعد جولتين من عودة الحياة الكروية.. العواجي ممتدحًا: الحكام السعوديون هم الأفضل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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امتدح عضو لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم مرعي العواجي، أداء الحكّام السعوديين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد عودة المنافسات.

وقال العواجي في تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء: "أداء الحكّام في الجولتين السابقتين جيّد جدًّا، إلا أن الحكام السعوديين تفوقوا على الأجانب".

وأضاف: "الحكام السعوديون كانوا في الموعد في المباريات التي أداروها سواء بتقنية الفار أو بالتحكيم، ولم تكن هناك أخطاء".

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