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"المعلمي" يستقبل القنصل العام للمملكة في نيويورك

استعرضا الجهود المشتركة بما يخدم المصالح الوطنية

التقى المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي؛ مساء أمس، في مكتبه بمقر الوفد في نيويورك، القنصل العام للمملكة في نيويورك حاتم الغامدي.

وجرى خلال اللقاء استعراض الجهود المشتركة، والتعاون بين وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، وقنصلية المملكة في نيوريورك، بما يخدم المصالح الوطنية ويحقق طموحات القيادة -حفظها الله-.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المعلمي" يستقبل القنصل العام للمملكة في نيويورك
سبق

التقى المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي؛ مساء أمس، في مكتبه بمقر الوفد في نيويورك، القنصل العام للمملكة في نيويورك حاتم الغامدي.

وجرى خلال اللقاء استعراض الجهود المشتركة، والتعاون بين وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، وقنصلية المملكة في نيوريورك، بما يخدم المصالح الوطنية ويحقق طموحات القيادة -حفظها الله-.

20 سبتمبر 2019 - 21 محرّم 1441
01:14 PM

"المعلمي" يستقبل القنصل العام للمملكة في نيويورك

استعرضا الجهود المشتركة بما يخدم المصالح الوطنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي؛ مساء أمس، في مكتبه بمقر الوفد في نيويورك، القنصل العام للمملكة في نيويورك حاتم الغامدي.

وجرى خلال اللقاء استعراض الجهود المشتركة، والتعاون بين وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، وقنصلية المملكة في نيوريورك، بما يخدم المصالح الوطنية ويحقق طموحات القيادة -حفظها الله-.

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