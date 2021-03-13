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منظمة الصحة العالمية ترخص باستخدام لقاح "جونسون آند جونسون"

يتكون من جرعة واحدة مما يسهل لوجستيات التطعيم

وافقت منظمة الصحة العالمية على إدراج لقاح (جونسون آند جونسون) على قائمة اللقاحات الفعّالة والآمنة ضد كوفيد 19 التي يمكن استخدامها في حالات الطوارئ.

وبيّنت أن اللقاح من جرعة واحدة مما يسهل لوجستيات التطعيم ويحتاج إلى سلاسل توريد فائقة البرودة (-20 درجة مئوية) ويمكن الاحتفاظ به لمدة ثلاثة أشهر عند درجات حرارة ما بين 2 إلى 8 درجة مئوية.

وقال مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم إن الترخيص للقاح الرابع يمثل خطوة للأمام نحو السيطرة على الجائحة، مضيفًا أن هذا الهدف لن يتحقق إلا بتوفير اللقاحات لجميع الناس في جميع البلدان.

ودعا أدهانوم دول العالم لتكثيف الإنتاج ونقل تكنولوجياته للتصنيع في الدول النامية لتصبح اللقاحات متاحة بأسعار معقولة للجميع.

وأكد أن المنظمة على استمرار بتقييم سلامة اللقاحات المرخص لها، مشيرًا إلى أن جميع اللقاحات المرخص باستخدامها آمنة.

وقد تعاقد مرفق (كوفاكس) لشراء 500 مليون جرعة من هذا اللقاح، حيث ستعقد المنظمة اجتماعًا لفريقها الاستشاري الإستراتيجي الأسبوع القادم لإصدار توصيات حول استخدام اللقاح الجديد.

منظمة الصحة العالمية لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد

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منظمة الصحة العالمية ترخص باستخدام لقاح "جونسون آند جونسون"
سبق

وافقت منظمة الصحة العالمية على إدراج لقاح (جونسون آند جونسون) على قائمة اللقاحات الفعّالة والآمنة ضد كوفيد 19 التي يمكن استخدامها في حالات الطوارئ.

وبيّنت أن اللقاح من جرعة واحدة مما يسهل لوجستيات التطعيم ويحتاج إلى سلاسل توريد فائقة البرودة (-20 درجة مئوية) ويمكن الاحتفاظ به لمدة ثلاثة أشهر عند درجات حرارة ما بين 2 إلى 8 درجة مئوية.

وقال مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم إن الترخيص للقاح الرابع يمثل خطوة للأمام نحو السيطرة على الجائحة، مضيفًا أن هذا الهدف لن يتحقق إلا بتوفير اللقاحات لجميع الناس في جميع البلدان.

ودعا أدهانوم دول العالم لتكثيف الإنتاج ونقل تكنولوجياته للتصنيع في الدول النامية لتصبح اللقاحات متاحة بأسعار معقولة للجميع.

وأكد أن المنظمة على استمرار بتقييم سلامة اللقاحات المرخص لها، مشيرًا إلى أن جميع اللقاحات المرخص باستخدامها آمنة.

وقد تعاقد مرفق (كوفاكس) لشراء 500 مليون جرعة من هذا اللقاح، حيث ستعقد المنظمة اجتماعًا لفريقها الاستشاري الإستراتيجي الأسبوع القادم لإصدار توصيات حول استخدام اللقاح الجديد.

13 مارس 2021 - 29 رجب 1442
09:11 PM

منظمة الصحة العالمية ترخص باستخدام لقاح "جونسون آند جونسون"

يتكون من جرعة واحدة مما يسهل لوجستيات التطعيم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وافقت منظمة الصحة العالمية على إدراج لقاح (جونسون آند جونسون) على قائمة اللقاحات الفعّالة والآمنة ضد كوفيد 19 التي يمكن استخدامها في حالات الطوارئ.

وبيّنت أن اللقاح من جرعة واحدة مما يسهل لوجستيات التطعيم ويحتاج إلى سلاسل توريد فائقة البرودة (-20 درجة مئوية) ويمكن الاحتفاظ به لمدة ثلاثة أشهر عند درجات حرارة ما بين 2 إلى 8 درجة مئوية.

وقال مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم إن الترخيص للقاح الرابع يمثل خطوة للأمام نحو السيطرة على الجائحة، مضيفًا أن هذا الهدف لن يتحقق إلا بتوفير اللقاحات لجميع الناس في جميع البلدان.

ودعا أدهانوم دول العالم لتكثيف الإنتاج ونقل تكنولوجياته للتصنيع في الدول النامية لتصبح اللقاحات متاحة بأسعار معقولة للجميع.

وأكد أن المنظمة على استمرار بتقييم سلامة اللقاحات المرخص لها، مشيرًا إلى أن جميع اللقاحات المرخص باستخدامها آمنة.

وقد تعاقد مرفق (كوفاكس) لشراء 500 مليون جرعة من هذا اللقاح، حيث ستعقد المنظمة اجتماعًا لفريقها الاستشاري الإستراتيجي الأسبوع القادم لإصدار توصيات حول استخدام اللقاح الجديد.

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