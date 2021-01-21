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هل تتخلّص لندن من رموز إرث العبودية؟

"فرقة العمل" أوصت بالإزالة

يصوت ممثلو مدينة لندن، اليوم (الخميس) على ما إذا كانوا سيرفعون من منزلها في جيلد هول من العصور الوسطى تمثالان لشخصيتين ترمزان إلى الدور التاريخي للقطاع المالي في العبودية.

وشكلت منطقة سكوير مايل المالية فرقة عمل معنية بالتصدي للعنصرية في يونيو من العام الماضي بعد وفاة جورج فلويد في الولايات المتحدة، التي أدت إلى احتجاجات واسعة النطاق حول "حياة السود مهمة".

وأوصت فرقة العمل بإزالة تماثيل ويليام بيكفورد وجون كاس، مع تصويت أعضاء مجلس المدينة بعد ظهر اليوم، وفقاً لـ"رويترز".

كان "كاس" تاجرًا في تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي خلال أوائل القرن الثامن عشر، وكان "بيكفورد" هو اللورد عمدة لندن في القرن الثامن عشر، وكان لديه مزارع في جامايكا مع العبيد.

وأدت احتجاجات "حياة السود مهمة" إلى زيادة الضغط على القطاع المالي، الذي يغلب عليه البيض من أجل عكس التنوع العرقي للسكان بشكل أفضل.

الرئيسية/ أخبار العالم

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هل تتخلّص لندن من رموز إرث العبودية؟
سبق

يصوت ممثلو مدينة لندن، اليوم (الخميس) على ما إذا كانوا سيرفعون من منزلها في جيلد هول من العصور الوسطى تمثالان لشخصيتين ترمزان إلى الدور التاريخي للقطاع المالي في العبودية.

وشكلت منطقة سكوير مايل المالية فرقة عمل معنية بالتصدي للعنصرية في يونيو من العام الماضي بعد وفاة جورج فلويد في الولايات المتحدة، التي أدت إلى احتجاجات واسعة النطاق حول "حياة السود مهمة".

وأوصت فرقة العمل بإزالة تماثيل ويليام بيكفورد وجون كاس، مع تصويت أعضاء مجلس المدينة بعد ظهر اليوم، وفقاً لـ"رويترز".

كان "كاس" تاجرًا في تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي خلال أوائل القرن الثامن عشر، وكان "بيكفورد" هو اللورد عمدة لندن في القرن الثامن عشر، وكان لديه مزارع في جامايكا مع العبيد.

وأدت احتجاجات "حياة السود مهمة" إلى زيادة الضغط على القطاع المالي، الذي يغلب عليه البيض من أجل عكس التنوع العرقي للسكان بشكل أفضل.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
04:29 PM

هل تتخلّص لندن من رموز إرث العبودية؟

"فرقة العمل" أوصت بالإزالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يصوت ممثلو مدينة لندن، اليوم (الخميس) على ما إذا كانوا سيرفعون من منزلها في جيلد هول من العصور الوسطى تمثالان لشخصيتين ترمزان إلى الدور التاريخي للقطاع المالي في العبودية.

وشكلت منطقة سكوير مايل المالية فرقة عمل معنية بالتصدي للعنصرية في يونيو من العام الماضي بعد وفاة جورج فلويد في الولايات المتحدة، التي أدت إلى احتجاجات واسعة النطاق حول "حياة السود مهمة".

وأوصت فرقة العمل بإزالة تماثيل ويليام بيكفورد وجون كاس، مع تصويت أعضاء مجلس المدينة بعد ظهر اليوم، وفقاً لـ"رويترز".

كان "كاس" تاجرًا في تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي خلال أوائل القرن الثامن عشر، وكان "بيكفورد" هو اللورد عمدة لندن في القرن الثامن عشر، وكان لديه مزارع في جامايكا مع العبيد.

وأدت احتجاجات "حياة السود مهمة" إلى زيادة الضغط على القطاع المالي، الذي يغلب عليه البيض من أجل عكس التنوع العرقي للسكان بشكل أفضل.

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