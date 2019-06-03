ودعا المسؤولين إلى تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة سبب تأخر استلام بلاغ فقدان "إبراهيم"، ومحاسبة المتسبب في ذلك.

وقال عم المفقود المواطن حمد جدوع آل ملحان لـ"سبق": تم العثور على آثار ابن أخي بنعجان الدلم متوفيًا.

وكان المتوفى قد فقد يوم الخميس الماضي، واستمرت عملية البحث عنه لعدة أيام.

عُثر اليوم على جثة الشاب "مفقود الدلم" إبراهيم عبدالمجيد آل ملحان الحبابي، في نعجان بالدلم.

بعد 4 أيام من البحث.. العثور على "مفقود الدلم" متوفيًا سعود الدعجاني سبق 2019-06-03 عُثر اليوم على جثة الشاب "مفقود الدلم" إبراهيم عبدالمجيد آل ملحان الحبابي، في نعجان بالدلم. وكان المتوفى قد فقد يوم الخميس الماضي، واستمرت عملية البحث عنه لعدة أيام. وقال عم المفقود المواطن حمد جدوع آل ملحان لـ"سبق": تم العثور على آثار ابن أخي بنعجان الدلم متوفيًا. ودعا المسؤولين إلى تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة سبب تأخر استلام بلاغ فقدان "إبراهيم"، ومحاسبة المتسبب في ذلك.

03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440 03:33 PM

بعد 4 أيام من البحث.. العثور على "مفقود الدلم" متوفيًا عمّه يطالب بالتحقيق لمعرفة سبب تأخر استلام البلاغ





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عُثر اليوم على جثة الشاب "مفقود الدلم" إبراهيم عبدالمجيد آل ملحان الحبابي، في نعجان بالدلم.

وكان المتوفى قد فقد يوم الخميس الماضي، واستمرت عملية البحث عنه لعدة أيام.

وقال عم المفقود المواطن حمد جدوع آل ملحان لـ"سبق": تم العثور على آثار ابن أخي بنعجان الدلم متوفيًا.

ودعا المسؤولين إلى تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة سبب تأخر استلام بلاغ فقدان "إبراهيم"، ومحاسبة المتسبب في ذلك.