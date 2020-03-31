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"الصحة" تدشن منصة #عش_بصحة عبر "التليجرام"

توفر معلومات توعوية لشرائح المجتمع

أتاحت وزارة الصحة منصتها التوعوية #عش_بصحة @LiveWellMOH عبر تطبيق التليجرام حيث ينشر من خلال المنصة المحتوى التوعوي لفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) سعيًا لتوفير المنتجات والمعلومات كافة الموثوقة المصدر، وتسهيلاً للوصول إليها ونشرها وللاستفادة منها بشكل أكبر، وذلك تواصلاً لجهود الوزارة التوعوية ورغبةً في استثمار التقنيات الحديثة كافة.

وكانت الوزارة أعلنت أخيرًا عن استحداث حساب للتوعية الصحية، يكون المنصة الرئيسة للتوعية الصحية، بمسمى #عش_ بصحة، يهدف إلى أن يكون المرجع الأول والمعتمد للمعلومة الصحية الموثوقة، حيث توفر المنصة معلومات صحية أساسية ومتنوعة تتعلق بصحة جميع شرائح المجتمع، من عمر الطفولة وحتى مرحلة الشيخوخة.

وجاءت تلك الخطوة ضمن مبادرات "الصحة" التي تعمل على تحسين جودة الأداء في الحياة، وتعزيز الوعي الصحي، كما أنها تأتي مواصلة للجهود التي تقوم بها (الصحة) للحفاظ على صحة أفراد المجتمع كافة وسلامتهم،والحث على اتباع السلوك الصحي السليم، وتخفيف عبء المراضة .

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تدشن منصة #عش_بصحة عبر "التليجرام"
سبق

أتاحت وزارة الصحة منصتها التوعوية #عش_بصحة @LiveWellMOH عبر تطبيق التليجرام حيث ينشر من خلال المنصة المحتوى التوعوي لفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) سعيًا لتوفير المنتجات والمعلومات كافة الموثوقة المصدر، وتسهيلاً للوصول إليها ونشرها وللاستفادة منها بشكل أكبر، وذلك تواصلاً لجهود الوزارة التوعوية ورغبةً في استثمار التقنيات الحديثة كافة.

وكانت الوزارة أعلنت أخيرًا عن استحداث حساب للتوعية الصحية، يكون المنصة الرئيسة للتوعية الصحية، بمسمى #عش_ بصحة، يهدف إلى أن يكون المرجع الأول والمعتمد للمعلومة الصحية الموثوقة، حيث توفر المنصة معلومات صحية أساسية ومتنوعة تتعلق بصحة جميع شرائح المجتمع، من عمر الطفولة وحتى مرحلة الشيخوخة.

وجاءت تلك الخطوة ضمن مبادرات "الصحة" التي تعمل على تحسين جودة الأداء في الحياة، وتعزيز الوعي الصحي، كما أنها تأتي مواصلة للجهود التي تقوم بها (الصحة) للحفاظ على صحة أفراد المجتمع كافة وسلامتهم،والحث على اتباع السلوك الصحي السليم، وتخفيف عبء المراضة .

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
09:32 PM
اخر تعديل
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
10:11 PM

"الصحة" تدشن منصة #عش_بصحة عبر "التليجرام"

توفر معلومات توعوية لشرائح المجتمع

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,646

أتاحت وزارة الصحة منصتها التوعوية #عش_بصحة @LiveWellMOH عبر تطبيق التليجرام حيث ينشر من خلال المنصة المحتوى التوعوي لفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) سعيًا لتوفير المنتجات والمعلومات كافة الموثوقة المصدر، وتسهيلاً للوصول إليها ونشرها وللاستفادة منها بشكل أكبر، وذلك تواصلاً لجهود الوزارة التوعوية ورغبةً في استثمار التقنيات الحديثة كافة.

وكانت الوزارة أعلنت أخيرًا عن استحداث حساب للتوعية الصحية، يكون المنصة الرئيسة للتوعية الصحية، بمسمى #عش_ بصحة، يهدف إلى أن يكون المرجع الأول والمعتمد للمعلومة الصحية الموثوقة، حيث توفر المنصة معلومات صحية أساسية ومتنوعة تتعلق بصحة جميع شرائح المجتمع، من عمر الطفولة وحتى مرحلة الشيخوخة.

وجاءت تلك الخطوة ضمن مبادرات "الصحة" التي تعمل على تحسين جودة الأداء في الحياة، وتعزيز الوعي الصحي، كما أنها تأتي مواصلة للجهود التي تقوم بها (الصحة) للحفاظ على صحة أفراد المجتمع كافة وسلامتهم،والحث على اتباع السلوك الصحي السليم، وتخفيف عبء المراضة .

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