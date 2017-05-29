وقال التحالف: تم تدمير زورقين مفخخين مُسَيّرين عن بُعد مقابل ميناء الصليف قبل تنفيذ العملية العدائية.

‬ أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، إحباط عملية هجوم عدائي وشيك باستخدام زورقين مفخخين بجنوب البحر الأحمر من قِبَل المليشيا الحوثية.

التحالف: إحباط هجوم عدائي "حوثي" وشيك باستخدام زورقين مفخخين بجنوب البحر الأحمر صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-05-29 ‬ أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، إحباط عملية هجوم عدائي وشيك باستخدام زورقين مفخخين بجنوب البحر الأحمر من قِبَل المليشيا الحوثية. وقال التحالف: تم تدمير زورقين مفخخين مُسَيّرين عن بُعد مقابل ميناء الصليف قبل تنفيذ العملية العدائية. وأوضح التحالف أن تهديد المليشيات الحوثية لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية مستمر.

29 مايو 2021 - 17 شوّال 1442 02:18 PM

اخر تعديل 29 مايو 2021 - 17 شوّال 1442 02:24 PM

التحالف: إحباط هجوم عدائي "حوثي" وشيك باستخدام زورقين مفخخين بجنوب البحر الأحمر قال: تم تدمير زورقين مفخخين مُسَيّرين عن بُعد مقابل ميناء الصليف قبل تنفيذ العملية العدائية





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‬ أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، إحباط عملية هجوم عدائي وشيك باستخدام زورقين مفخخين بجنوب البحر الأحمر من قِبَل المليشيا الحوثية.

وقال التحالف: تم تدمير زورقين مفخخين مُسَيّرين عن بُعد مقابل ميناء الصليف قبل تنفيذ العملية العدائية.

وأوضح التحالف أن تهديد المليشيات الحوثية لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية مستمر.