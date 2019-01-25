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"شرطة جدة" تحقق في اعتداء مجموعة أشخاص على امرأة بمتنزه خاص

الاستعانة بكاميرات المراقبة لتحديد هويات المعتدين والتحقق من صحة الادعاء

تحقق شرطة محافظة جدة في بلاغ مواطنة أفادت فيه بتعرضها إلى اعتداء من مجموعة أشخاص في متنزه وتعرضها لإصابات ثم فروا هاربين.

تفصيلاً؛ انتقلت دوريات الأمن بمحافظة جدة لمباشرة بلاغ ورد من مواطنة بحي الإسكان عن وقوع مضاربة جماعية في متنزه خاص وعند وصول الدورية للموقع تم الاستماع لأقوال المدعية، حيث قالت إنها أثناء دخولها للمتنزه اعترضها عشرة أشخاص غير معروفين.

أضافت: وقام أحدهم برشها بالماء وضربها بكرسي بلاستيك، واستنجدت بالمواطنين، وكان يرافقها سائق المواطنة، وهو مقيم ما أدى إلى اشتباك بين المجموعة ونتج عنه إصابة طفيفة في المدعية، علماً بأن الأشخاص المدعى عليهم لاذوا بالفرار.

ولازالت التحقيقات جارية، فيما تمت الاستعانة بكاميرات المراقبة لتحديد هويات المعتدين والتحقق من صحة الادعاء.

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"شرطة جدة" تحقق في اعتداء مجموعة أشخاص على امرأة بمتنزه خاص
سبق

تحقق شرطة محافظة جدة في بلاغ مواطنة أفادت فيه بتعرضها إلى اعتداء من مجموعة أشخاص في متنزه وتعرضها لإصابات ثم فروا هاربين.

تفصيلاً؛ انتقلت دوريات الأمن بمحافظة جدة لمباشرة بلاغ ورد من مواطنة بحي الإسكان عن وقوع مضاربة جماعية في متنزه خاص وعند وصول الدورية للموقع تم الاستماع لأقوال المدعية، حيث قالت إنها أثناء دخولها للمتنزه اعترضها عشرة أشخاص غير معروفين.

أضافت: وقام أحدهم برشها بالماء وضربها بكرسي بلاستيك، واستنجدت بالمواطنين، وكان يرافقها سائق المواطنة، وهو مقيم ما أدى إلى اشتباك بين المجموعة ونتج عنه إصابة طفيفة في المدعية، علماً بأن الأشخاص المدعى عليهم لاذوا بالفرار.

ولازالت التحقيقات جارية، فيما تمت الاستعانة بكاميرات المراقبة لتحديد هويات المعتدين والتحقق من صحة الادعاء.

25 يناير 2019 - 19 جمادى الأول 1440
01:31 AM

"شرطة جدة" تحقق في اعتداء مجموعة أشخاص على امرأة بمتنزه خاص

الاستعانة بكاميرات المراقبة لتحديد هويات المعتدين والتحقق من صحة الادعاء

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هادي العصيمي - جدة
12
9,611

تحقق شرطة محافظة جدة في بلاغ مواطنة أفادت فيه بتعرضها إلى اعتداء من مجموعة أشخاص في متنزه وتعرضها لإصابات ثم فروا هاربين.

تفصيلاً؛ انتقلت دوريات الأمن بمحافظة جدة لمباشرة بلاغ ورد من مواطنة بحي الإسكان عن وقوع مضاربة جماعية في متنزه خاص وعند وصول الدورية للموقع تم الاستماع لأقوال المدعية، حيث قالت إنها أثناء دخولها للمتنزه اعترضها عشرة أشخاص غير معروفين.

أضافت: وقام أحدهم برشها بالماء وضربها بكرسي بلاستيك، واستنجدت بالمواطنين، وكان يرافقها سائق المواطنة، وهو مقيم ما أدى إلى اشتباك بين المجموعة ونتج عنه إصابة طفيفة في المدعية، علماً بأن الأشخاص المدعى عليهم لاذوا بالفرار.

ولازالت التحقيقات جارية، فيما تمت الاستعانة بكاميرات المراقبة لتحديد هويات المعتدين والتحقق من صحة الادعاء.

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