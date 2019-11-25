"تعليم عسير" تدعو الطلاب للتسجيل في "موهبة"

الترشيح يتضمن 3 خطوات أساسية

دعت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، طلاب وطالبات المنطقة إلى إتمام عملية التسجيل خلال الفترة المحددة في "البرنامج الوطني للتعرف على الموهوبين"، والتي بدأت منتصف شهر صفر الماضي وتنتهي في الثامن عشر من شهر ربيع الآخر.



وأشارت الإدارة إلى أن التقديم من خلال الرابط: https://www.mawhiba.org/Ar/programs/selection/Pages/Process.aspx



وقالت إدارة الموهوبين إن الترشيح يتضمن ثلاث خطوات أساسية تبدأ بالتسجيل في البوابة، ويليها التسجيل في المشروع ثم التسجيل في المقياس، فيما يتزامن مع إطلاق البرنامج في عامه العاشر تغيير مقياس القدرات العقلية المتعددة من اختبار ورقي إلى اختبار محوسب، ويقدم باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى زيادة عدد الصفوف الدراسية التي يتاح لطلابها أداء الاختبار، حيث يشمل الاختبار جميع الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي وحتى الأول الثانوي.



ويشرف على المشروع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" بالتعاون مع وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس، حيث يتيح المشروع للموهوبين والموهوبات فرصة الاستفادة من الكثير من الخدمات كالمنح الدراسية، والتسريع، وبرامج موهبة الإثرائية (المحلية، والدولية) والترشيح للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع"، والمنح الجامعية، والمشاركات المحلية والدولية في المؤتمرات العلمية، إضافة إلى البرامج التي تقدمها وزارة التعليم لدعم الموهوبين.



وكان البرنامج الوطني للكشف على الموهوبين انطلق عام 2011 في 32 إدارة تعليمية مناصفة بين البنين والبنات، وفي العام التالي 2012 أضيفت 13 إدارة تعليمية، وفي 2013 تمت تغطية جميع الإدارات التعليمية على مستوى المملكة، وبلغ عدد المرشحين في البرنامج حتى الوقت الحالي ما يزيد على 518 ألف طالب وطالبة، وعدد المختبرين أكثر من 353 ألف طالب وطالبة، فيما وصل عدد المقبولين لأكثر من 117 ألف طالب وطالبة.