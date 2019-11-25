النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تعليم عسير" تدعو الطلاب للتسجيل في "موهبة"

الترشيح يتضمن 3 خطوات أساسية

دعت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، طلاب وطالبات المنطقة إلى إتمام عملية التسجيل خلال الفترة المحددة في "البرنامج الوطني للتعرف على الموهوبين"، والتي بدأت منتصف شهر صفر الماضي وتنتهي في الثامن عشر من شهر ربيع الآخر.

وأشارت الإدارة إلى أن التقديم من خلال الرابط: https://www.mawhiba.org/Ar/programs/selection/Pages/Process.aspx

وقالت إدارة الموهوبين إن الترشيح يتضمن ثلاث خطوات أساسية تبدأ بالتسجيل في البوابة، ويليها التسجيل في المشروع ثم التسجيل في المقياس، فيما يتزامن مع إطلاق البرنامج في عامه العاشر تغيير مقياس القدرات العقلية المتعددة من اختبار ورقي إلى اختبار محوسب، ويقدم باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى زيادة عدد الصفوف الدراسية التي يتاح لطلابها أداء الاختبار، حيث يشمل الاختبار جميع الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي وحتى الأول الثانوي.

ويشرف على المشروع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" بالتعاون مع وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس، حيث يتيح المشروع للموهوبين والموهوبات فرصة الاستفادة من الكثير من الخدمات كالمنح الدراسية، والتسريع، وبرامج موهبة الإثرائية (المحلية، والدولية) والترشيح للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع"، والمنح الجامعية، والمشاركات المحلية والدولية في المؤتمرات العلمية، إضافة إلى البرامج التي تقدمها وزارة التعليم لدعم الموهوبين.

وكان البرنامج الوطني للكشف على الموهوبين انطلق عام 2011 في 32 إدارة تعليمية مناصفة بين البنين والبنات، وفي العام التالي 2012 أضيفت 13 إدارة تعليمية، وفي 2013 تمت تغطية جميع الإدارات التعليمية على مستوى المملكة، وبلغ عدد المرشحين في البرنامج حتى الوقت الحالي ما يزيد على 518 ألف طالب وطالبة، وعدد المختبرين أكثر من 353 ألف طالب وطالبة، فيما وصل عدد المقبولين لأكثر من 117 ألف طالب وطالبة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"تعليم عسير" تدعو الطلاب للتسجيل في "موهبة"
سبق

دعت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، طلاب وطالبات المنطقة إلى إتمام عملية التسجيل خلال الفترة المحددة في "البرنامج الوطني للتعرف على الموهوبين"، والتي بدأت منتصف شهر صفر الماضي وتنتهي في الثامن عشر من شهر ربيع الآخر.

وأشارت الإدارة إلى أن التقديم من خلال الرابط: https://www.mawhiba.org/Ar/programs/selection/Pages/Process.aspx

وقالت إدارة الموهوبين إن الترشيح يتضمن ثلاث خطوات أساسية تبدأ بالتسجيل في البوابة، ويليها التسجيل في المشروع ثم التسجيل في المقياس، فيما يتزامن مع إطلاق البرنامج في عامه العاشر تغيير مقياس القدرات العقلية المتعددة من اختبار ورقي إلى اختبار محوسب، ويقدم باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى زيادة عدد الصفوف الدراسية التي يتاح لطلابها أداء الاختبار، حيث يشمل الاختبار جميع الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي وحتى الأول الثانوي.

ويشرف على المشروع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" بالتعاون مع وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس، حيث يتيح المشروع للموهوبين والموهوبات فرصة الاستفادة من الكثير من الخدمات كالمنح الدراسية، والتسريع، وبرامج موهبة الإثرائية (المحلية، والدولية) والترشيح للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع"، والمنح الجامعية، والمشاركات المحلية والدولية في المؤتمرات العلمية، إضافة إلى البرامج التي تقدمها وزارة التعليم لدعم الموهوبين.

وكان البرنامج الوطني للكشف على الموهوبين انطلق عام 2011 في 32 إدارة تعليمية مناصفة بين البنين والبنات، وفي العام التالي 2012 أضيفت 13 إدارة تعليمية، وفي 2013 تمت تغطية جميع الإدارات التعليمية على مستوى المملكة، وبلغ عدد المرشحين في البرنامج حتى الوقت الحالي ما يزيد على 518 ألف طالب وطالبة، وعدد المختبرين أكثر من 353 ألف طالب وطالبة، فيما وصل عدد المقبولين لأكثر من 117 ألف طالب وطالبة.

25 نوفمبر 2019 - 28 ربيع الأول 1441
11:37 PM

"تعليم عسير" تدعو الطلاب للتسجيل في "موهبة"

الترشيح يتضمن 3 خطوات أساسية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
1
185

دعت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، طلاب وطالبات المنطقة إلى إتمام عملية التسجيل خلال الفترة المحددة في "البرنامج الوطني للتعرف على الموهوبين"، والتي بدأت منتصف شهر صفر الماضي وتنتهي في الثامن عشر من شهر ربيع الآخر.

وأشارت الإدارة إلى أن التقديم من خلال الرابط: https://www.mawhiba.org/Ar/programs/selection/Pages/Process.aspx

وقالت إدارة الموهوبين إن الترشيح يتضمن ثلاث خطوات أساسية تبدأ بالتسجيل في البوابة، ويليها التسجيل في المشروع ثم التسجيل في المقياس، فيما يتزامن مع إطلاق البرنامج في عامه العاشر تغيير مقياس القدرات العقلية المتعددة من اختبار ورقي إلى اختبار محوسب، ويقدم باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى زيادة عدد الصفوف الدراسية التي يتاح لطلابها أداء الاختبار، حيث يشمل الاختبار جميع الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي وحتى الأول الثانوي.

ويشرف على المشروع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" بالتعاون مع وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس، حيث يتيح المشروع للموهوبين والموهوبات فرصة الاستفادة من الكثير من الخدمات كالمنح الدراسية، والتسريع، وبرامج موهبة الإثرائية (المحلية، والدولية) والترشيح للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع"، والمنح الجامعية، والمشاركات المحلية والدولية في المؤتمرات العلمية، إضافة إلى البرامج التي تقدمها وزارة التعليم لدعم الموهوبين.

وكان البرنامج الوطني للكشف على الموهوبين انطلق عام 2011 في 32 إدارة تعليمية مناصفة بين البنين والبنات، وفي العام التالي 2012 أضيفت 13 إدارة تعليمية، وفي 2013 تمت تغطية جميع الإدارات التعليمية على مستوى المملكة، وبلغ عدد المرشحين في البرنامج حتى الوقت الحالي ما يزيد على 518 ألف طالب وطالبة، وعدد المختبرين أكثر من 353 ألف طالب وطالبة، فيما وصل عدد المقبولين لأكثر من 117 ألف طالب وطالبة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,088
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,638
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,000
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,363

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

محمد الصيـعري
إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

عبدالغني الشيخ
الواسطة فساد..

الواسطة فساد..

صالح المسلّم
التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة