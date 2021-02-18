ثلوج تكساس تصعد بخام "برنت" فوق الـ65 دولارًا للمرة الأولى منذ 13 شهرًا

الطقس المتجمد تَسَبّب في انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء وسط أمريكا

صعد خام برنت فوق 65 دولارًا للمرة الأولى منذ يناير 2020، مع انخفاض إنتاج الولايات المتحدة بمعدل قياسي وسط أزمة الطاقة في البلاد؛ مما زاد من تضييق السوق العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة في لندن بنسبة 1.4% إلى 65.21 دولارًا، الخميس؛ وذلك جراء الطقس المتجمد في تكساس الذي تَسبب في انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء وسط الولايات المتحدة؛ مما أدى إلى انخفاض إنتاج النفط بأكثر من 4 ملايين برميل يوميًّا على مستوى البلاد. لكن سلسلة من الانقطاعات في المصافي حدَّت من بعض الطلب على النفط الخام وفق "رويترز".

ومن المتوقع أن تواصل الأحوال الجوية غير المعتادة عرقلة الإنتاج لأيام وربما لأسابيع.

ويقول خبراء بالقطاع إن الطقس المتجمد بالولايات المتحدة أوقف ما يُقَدّر بمليون برميل يوميًّا، وقد يعطل الإنتاج لعدة أيام، إن لم يكن أسابيع.