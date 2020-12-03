النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشمري" رئيسًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا للمنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان

اُختيرت وكيل كلية طب الأسنان بجامعة رياض العلم الدكتورة "ديما علي الشمري" رئيسًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا للمنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان، في إنجازٍ جديد يُضاف لإنجازات أبناء هذا الوطن الشامخ.

وقالت الدكتورة "ديما الشمري": "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أشكر عائلتي والزملاء في القسم السعودي أعضاء مجلس إدارة وممثلي ‎#IADRSaudi وجامعتي وجمعيات وجامعات وقطاعات وطني الحبيب على دعمهم وتمكينهم؛ حتى وصلنا لقيادة منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في المنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان".

وكانت الدكتورة "الشمري" تعمل وكيلاً لكلية طب الأسنان، وأستاذًا مساعدًا في تقويم الأسنان والفكين في جامعة رياض العلم، ورئيسًا للقسم السعودي في المنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان.

وتحمل خبرة طويلة في مجال أبحاث طب الأسنان، وحاصلة على دورات متقدمة، وشهادات علمية متفوقة، أهّلتها لقيادة منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في المنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان، وشاركت في محاضرات في عددٍ من المؤتمرات من بينها مؤتمر دبي العالمي لطب الأسنان في فبراير الماضي.

كما شهدت توقيع العديد من اتفاقيات التعاون المشترك ممثلةً عن القسم السعودي في المنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان بين القسم وعدد من مراكز تقويم الأسنان، والجمعيات السعودية لأمراض وجراحة اللثة.

طب الأسنان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الشمري" رئيسًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا للمنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان
سبق

اُختيرت وكيل كلية طب الأسنان بجامعة رياض العلم الدكتورة "ديما علي الشمري" رئيسًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا للمنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان، في إنجازٍ جديد يُضاف لإنجازات أبناء هذا الوطن الشامخ.

وقالت الدكتورة "ديما الشمري": "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أشكر عائلتي والزملاء في القسم السعودي أعضاء مجلس إدارة وممثلي ‎#IADRSaudi وجامعتي وجمعيات وجامعات وقطاعات وطني الحبيب على دعمهم وتمكينهم؛ حتى وصلنا لقيادة منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في المنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان".

وكانت الدكتورة "الشمري" تعمل وكيلاً لكلية طب الأسنان، وأستاذًا مساعدًا في تقويم الأسنان والفكين في جامعة رياض العلم، ورئيسًا للقسم السعودي في المنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان.

وتحمل خبرة طويلة في مجال أبحاث طب الأسنان، وحاصلة على دورات متقدمة، وشهادات علمية متفوقة، أهّلتها لقيادة منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في المنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان، وشاركت في محاضرات في عددٍ من المؤتمرات من بينها مؤتمر دبي العالمي لطب الأسنان في فبراير الماضي.

كما شهدت توقيع العديد من اتفاقيات التعاون المشترك ممثلةً عن القسم السعودي في المنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان بين القسم وعدد من مراكز تقويم الأسنان، والجمعيات السعودية لأمراض وجراحة اللثة.

03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442
11:29 PM

"الشمري" رئيسًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا للمنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
0
526

اُختيرت وكيل كلية طب الأسنان بجامعة رياض العلم الدكتورة "ديما علي الشمري" رئيسًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا للمنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان، في إنجازٍ جديد يُضاف لإنجازات أبناء هذا الوطن الشامخ.

وقالت الدكتورة "ديما الشمري": "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أشكر عائلتي والزملاء في القسم السعودي أعضاء مجلس إدارة وممثلي ‎#IADRSaudi وجامعتي وجمعيات وجامعات وقطاعات وطني الحبيب على دعمهم وتمكينهم؛ حتى وصلنا لقيادة منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في المنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان".

وكانت الدكتورة "الشمري" تعمل وكيلاً لكلية طب الأسنان، وأستاذًا مساعدًا في تقويم الأسنان والفكين في جامعة رياض العلم، ورئيسًا للقسم السعودي في المنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان.

وتحمل خبرة طويلة في مجال أبحاث طب الأسنان، وحاصلة على دورات متقدمة، وشهادات علمية متفوقة، أهّلتها لقيادة منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في المنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان، وشاركت في محاضرات في عددٍ من المؤتمرات من بينها مؤتمر دبي العالمي لطب الأسنان في فبراير الماضي.

كما شهدت توقيع العديد من اتفاقيات التعاون المشترك ممثلةً عن القسم السعودي في المنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان بين القسم وعدد من مراكز تقويم الأسنان، والجمعيات السعودية لأمراض وجراحة اللثة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,311
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,369
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,117
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,762

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ
36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عينه على راتبي!!

زوجي عينه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان
الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة
اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة