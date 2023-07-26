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روسيا ونظام الأسد يزهقان أرواح 12 سورياً بينهم 3 أطفال

إصابة 25 بعضهم جراحهم بليغة

قتل 12 مدنياً على الأقل بينهم ثلاثة أطفال اليوم (الخميس)؛ جراء غارات شنتها طائرات تابعة لنظام بشار الأسد وأخرى روسية على مناطق عدة في شمال غرب سوريا.
وبحسب ما أوردت قناة "فرانس 24"، أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن غارات روسية قتلت سبعة مدنيين بينهم طفلة، معظمهم في معرة النعمان وريفها في ريف إدلب الجنوبي.

وأضاف أن غارات شنها النظام السوري قتلت خمسة آخرون في مدينة الأتارب غرب مدينة حلب وقرية البوابية جنوبها.
وأشار المرصد إلى أن 25 مدنيًا آخرين أصيبوا بجروح بينهم أطفال وإصابات عدد منهم خطرة.
ودفع التصعيد منذ نهاية أبريل (نيسان) أكثر من 330 ألف شخص إلى النزوح من مناطقهم، وفق الأمم المتحدة، كما قتل أكثر من 730 مدنيًا جراء القصف السوري والروسي، بحسب المرصد.

وأفادت منظمة إنقاذ الطفولة "سايف ذي تشيلدرن" في بيان الخميس أن عدد الأطفال الذين قتلوا في إدلب خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة يتخطى حصيلة القتلى الأطفال في المنطقة ذاتها خلال العام 2018.

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روسيا ونظام الأسد يزهقان أرواح 12 سورياً بينهم 3 أطفال
سبق

قتل 12 مدنياً على الأقل بينهم ثلاثة أطفال اليوم (الخميس)؛ جراء غارات شنتها طائرات تابعة لنظام بشار الأسد وأخرى روسية على مناطق عدة في شمال غرب سوريا.
وبحسب ما أوردت قناة "فرانس 24"، أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن غارات روسية قتلت سبعة مدنيين بينهم طفلة، معظمهم في معرة النعمان وريفها في ريف إدلب الجنوبي.

وأضاف أن غارات شنها النظام السوري قتلت خمسة آخرون في مدينة الأتارب غرب مدينة حلب وقرية البوابية جنوبها.
وأشار المرصد إلى أن 25 مدنيًا آخرين أصيبوا بجروح بينهم أطفال وإصابات عدد منهم خطرة.
ودفع التصعيد منذ نهاية أبريل (نيسان) أكثر من 330 ألف شخص إلى النزوح من مناطقهم، وفق الأمم المتحدة، كما قتل أكثر من 730 مدنيًا جراء القصف السوري والروسي، بحسب المرصد.

وأفادت منظمة إنقاذ الطفولة "سايف ذي تشيلدرن" في بيان الخميس أن عدد الأطفال الذين قتلوا في إدلب خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة يتخطى حصيلة القتلى الأطفال في المنطقة ذاتها خلال العام 2018.

25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440
05:50 PM

روسيا ونظام الأسد يزهقان أرواح 12 سورياً بينهم 3 أطفال

إصابة 25 بعضهم جراحهم بليغة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل 12 مدنياً على الأقل بينهم ثلاثة أطفال اليوم (الخميس)؛ جراء غارات شنتها طائرات تابعة لنظام بشار الأسد وأخرى روسية على مناطق عدة في شمال غرب سوريا.
وبحسب ما أوردت قناة "فرانس 24"، أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن غارات روسية قتلت سبعة مدنيين بينهم طفلة، معظمهم في معرة النعمان وريفها في ريف إدلب الجنوبي.

وأضاف أن غارات شنها النظام السوري قتلت خمسة آخرون في مدينة الأتارب غرب مدينة حلب وقرية البوابية جنوبها.
وأشار المرصد إلى أن 25 مدنيًا آخرين أصيبوا بجروح بينهم أطفال وإصابات عدد منهم خطرة.
ودفع التصعيد منذ نهاية أبريل (نيسان) أكثر من 330 ألف شخص إلى النزوح من مناطقهم، وفق الأمم المتحدة، كما قتل أكثر من 730 مدنيًا جراء القصف السوري والروسي، بحسب المرصد.

وأفادت منظمة إنقاذ الطفولة "سايف ذي تشيلدرن" في بيان الخميس أن عدد الأطفال الذين قتلوا في إدلب خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة يتخطى حصيلة القتلى الأطفال في المنطقة ذاتها خلال العام 2018.

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