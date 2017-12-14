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شاهد.. فيلم "نهاية أمل" يتوج "الداخلية" بجائزة أفضل فيلم توعوي

تُوّجت وزارة الداخلية بجائزة أفضل فيلم في مسابقة الأفلام التوعوية في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وحمَل ‏الفيلم الفائز اسم "نهاية أمل"؛ حيث حكى الفيلم قصة قصيرة لطالب يعاني من إدمان والده للمخدرات.

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شاهد.. فيلم "نهاية أمل" يتوج "الداخلية" بجائزة أفضل فيلم توعوي
سبق

تُوّجت وزارة الداخلية بجائزة أفضل فيلم في مسابقة الأفلام التوعوية في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وحمَل ‏الفيلم الفائز اسم "نهاية أمل"؛ حيث حكى الفيلم قصة قصيرة لطالب يعاني من إدمان والده للمخدرات.

13 ديسمبر 2019 - 16 ربيع الآخر 1441
07:38 PM

شاهد.. فيلم "نهاية أمل" يتوج "الداخلية" بجائزة أفضل فيلم توعوي

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عبدالله البرقاوي - الرياض
8
5,088

تُوّجت وزارة الداخلية بجائزة أفضل فيلم في مسابقة الأفلام التوعوية في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وحمَل ‏الفيلم الفائز اسم "نهاية أمل"؛ حيث حكى الفيلم قصة قصيرة لطالب يعاني من إدمان والده للمخدرات.

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