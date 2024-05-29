النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اعتماد حركة النقل الداخلي لشاغلات الوظائف الإدارية بـ"تعليم جدة".. هنا التفاصيل

تضمنت المحافظة ورابغ وخليص وشملت 531 موظفة

اعتمد المدير العام للتعليم بمحافظة جدة عبدالله بن أحمد الثقفي حركة النقل الداخلي للموظفات شاغلات الوظائف الإدارية للعام ١٤٣٩/ ١٤٤٠هـ بمحافظة جدة ورابغ وخليص، وتمنى لجميع المنقولات التوفيق والسداد.

وأوضح مدير إدارة الموارد البشرية بـ"تعليم جدة" محمد بن سعد الغامدي أن عدد المتقدمات لطلب النقل للعام ١٤٤٠هـ بلغ 761 موظفة، وشملت حركة النقل 531 موظفة، حيث بلغت نسبة النقل 70% لهذا العام.

وأضاف أنه تم تحقيق الرغبة الأولى في الحركة بنسبة 77% من إجمالي الموظفات المنقولات، وأن التعامل مع حركة النقل كان إلكترونياً في جميع مراحله؛ لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الموظفات.

وأكد أن خطابات النقل سوف تتم طباعتها مباشرةً من قبل قائدة المنشأة المنقول إليها الموظفة، وذلك من حساب القائدة في نظام كوادر، لافتاً إلى أن مدة الاعتراض على نتائج الحركة ستكون لمدة عشرة أيام من تاريخ إعلان الحركة من خلال نظام "كوادر" عن طريق حساب الموظفة، لافتاً إلى أن مباشرة جميع المنقولات في مدارسهن المنقولات إليها ستكون في بداية العام الدراسي المقبل.

ويمكن الاطلاع على نتائج الحركة من خلال الرابط التالي:

https://edu.moe.gov.sa/jeddah/MediaCenter/News/Pages/952.aspx

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
اعتماد حركة النقل الداخلي لشاغلات الوظائف الإدارية بـ"تعليم جدة".. هنا التفاصيل
سبق

اعتمد المدير العام للتعليم بمحافظة جدة عبدالله بن أحمد الثقفي حركة النقل الداخلي للموظفات شاغلات الوظائف الإدارية للعام ١٤٣٩/ ١٤٤٠هـ بمحافظة جدة ورابغ وخليص، وتمنى لجميع المنقولات التوفيق والسداد.

وأوضح مدير إدارة الموارد البشرية بـ"تعليم جدة" محمد بن سعد الغامدي أن عدد المتقدمات لطلب النقل للعام ١٤٤٠هـ بلغ 761 موظفة، وشملت حركة النقل 531 موظفة، حيث بلغت نسبة النقل 70% لهذا العام.

وأضاف أنه تم تحقيق الرغبة الأولى في الحركة بنسبة 77% من إجمالي الموظفات المنقولات، وأن التعامل مع حركة النقل كان إلكترونياً في جميع مراحله؛ لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الموظفات.

وأكد أن خطابات النقل سوف تتم طباعتها مباشرةً من قبل قائدة المنشأة المنقول إليها الموظفة، وذلك من حساب القائدة في نظام كوادر، لافتاً إلى أن مدة الاعتراض على نتائج الحركة ستكون لمدة عشرة أيام من تاريخ إعلان الحركة من خلال نظام "كوادر" عن طريق حساب الموظفة، لافتاً إلى أن مباشرة جميع المنقولات في مدارسهن المنقولات إليها ستكون في بداية العام الدراسي المقبل.

ويمكن الاطلاع على نتائج الحركة من خلال الرابط التالي:

https://edu.moe.gov.sa/jeddah/MediaCenter/News/Pages/952.aspx

29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
04:11 PM

اعتماد حركة النقل الداخلي لشاغلات الوظائف الإدارية بـ"تعليم جدة".. هنا التفاصيل

تضمنت المحافظة ورابغ وخليص وشملت 531 موظفة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
1,033

اعتمد المدير العام للتعليم بمحافظة جدة عبدالله بن أحمد الثقفي حركة النقل الداخلي للموظفات شاغلات الوظائف الإدارية للعام ١٤٣٩/ ١٤٤٠هـ بمحافظة جدة ورابغ وخليص، وتمنى لجميع المنقولات التوفيق والسداد.

وأوضح مدير إدارة الموارد البشرية بـ"تعليم جدة" محمد بن سعد الغامدي أن عدد المتقدمات لطلب النقل للعام ١٤٤٠هـ بلغ 761 موظفة، وشملت حركة النقل 531 موظفة، حيث بلغت نسبة النقل 70% لهذا العام.

وأضاف أنه تم تحقيق الرغبة الأولى في الحركة بنسبة 77% من إجمالي الموظفات المنقولات، وأن التعامل مع حركة النقل كان إلكترونياً في جميع مراحله؛ لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الموظفات.

وأكد أن خطابات النقل سوف تتم طباعتها مباشرةً من قبل قائدة المنشأة المنقول إليها الموظفة، وذلك من حساب القائدة في نظام كوادر، لافتاً إلى أن مدة الاعتراض على نتائج الحركة ستكون لمدة عشرة أيام من تاريخ إعلان الحركة من خلال نظام "كوادر" عن طريق حساب الموظفة، لافتاً إلى أن مباشرة جميع المنقولات في مدارسهن المنقولات إليها ستكون في بداية العام الدراسي المقبل.

ويمكن الاطلاع على نتائج الحركة من خلال الرابط التالي:

https://edu.moe.gov.sa/jeddah/MediaCenter/News/Pages/952.aspx

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,087
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,965
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,204
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,617

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني
هدية المملكة للأمة العربية

هدية المملكة للأمة العربية

ماجد البريكان
من مكة تستمر العطاءات..!

من مكة تستمر العطاءات..!

صالح المسلّم
راتب شهر رمضان.. غير..!!

راتب شهر رمضان.. غير..!!

ماجد الحربي
دعاة الصحوة وفقيه القرية

دعاة الصحوة وفقيه القرية

جمعان الكرت
رمضان بين جيلَيْن!

رمضان بين جيلَيْن!

صالح مطر الغامدي
ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

عبدالرحمن المرشد
ماذا نريد من الهيئة؟

ماذا نريد من الهيئة؟

صالح المسلّم
إسلام سيرجيو..!!

إسلام سيرجيو..!!

محمد الصيـعري
هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة