اعتماد حركة النقل الداخلي لشاغلات الوظائف الإدارية بـ"تعليم جدة".. هنا التفاصيل

تضمنت المحافظة ورابغ وخليص وشملت 531 موظفة

اعتمد المدير العام للتعليم بمحافظة جدة عبدالله بن أحمد الثقفي حركة النقل الداخلي للموظفات شاغلات الوظائف الإدارية للعام ١٤٣٩/ ١٤٤٠هـ بمحافظة جدة ورابغ وخليص، وتمنى لجميع المنقولات التوفيق والسداد.

وأوضح مدير إدارة الموارد البشرية بـ"تعليم جدة" محمد بن سعد الغامدي أن عدد المتقدمات لطلب النقل للعام ١٤٤٠هـ بلغ 761 موظفة، وشملت حركة النقل 531 موظفة، حيث بلغت نسبة النقل 70% لهذا العام.

وأضاف أنه تم تحقيق الرغبة الأولى في الحركة بنسبة 77% من إجمالي الموظفات المنقولات، وأن التعامل مع حركة النقل كان إلكترونياً في جميع مراحله؛ لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الموظفات.

وأكد أن خطابات النقل سوف تتم طباعتها مباشرةً من قبل قائدة المنشأة المنقول إليها الموظفة، وذلك من حساب القائدة في نظام كوادر، لافتاً إلى أن مدة الاعتراض على نتائج الحركة ستكون لمدة عشرة أيام من تاريخ إعلان الحركة من خلال نظام "كوادر" عن طريق حساب الموظفة، لافتاً إلى أن مباشرة جميع المنقولات في مدارسهن المنقولات إليها ستكون في بداية العام الدراسي المقبل.

ويمكن الاطلاع على نتائج الحركة من خلال الرابط التالي:

https://edu.moe.gov.sa/jeddah/MediaCenter/News/Pages/952.aspx