النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

العراق يعتقل قائدًا بارزًا في "داعش" بحوزته وثائق مهمة

مقتل 14 إرهابيًا في عملية استباقية

اعتقل الأمن العراقي، اليوم (الاثنين)، قائدًا بارزًا في تنظيم "داعش" الإرهابي، وضبط بحوزته أسلحة ووثائق مهمة، في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني في بيان أوردته "سبتوتنيك"، بأن فوج مكافحة إرهاب كركوك، إحدى تشكيلات قوات جهاز مكافحة الإرهاب، قبض على قيادي في عصابات "داعش" الإرهابية.

وأوضحت أن الإرهابي اعتقل في منطقة حي الوحدة وسط كركوك شمال العاصمة بغداد.

في سياق متصل، نفذت القوات العراقية اليوم عملية نوعية بالتنسيق مع التحالف الدولي، لملاحقة فلول "داعش" في كركوك.

وبيّنت خلية الإعلام الأمني أن عملية نوعية استباقية لتعقب فلول عصابات "داعش" الإرهابي، بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، أسفرت عن قتل 14 إرهابيًا جنوبي كركوك.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
العراق يعتقل قائدًا بارزًا في "داعش" بحوزته وثائق مهمة
سبق

اعتقل الأمن العراقي، اليوم (الاثنين)، قائدًا بارزًا في تنظيم "داعش" الإرهابي، وضبط بحوزته أسلحة ووثائق مهمة، في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني في بيان أوردته "سبتوتنيك"، بأن فوج مكافحة إرهاب كركوك، إحدى تشكيلات قوات جهاز مكافحة الإرهاب، قبض على قيادي في عصابات "داعش" الإرهابية.

وأوضحت أن الإرهابي اعتقل في منطقة حي الوحدة وسط كركوك شمال العاصمة بغداد.

في سياق متصل، نفذت القوات العراقية اليوم عملية نوعية بالتنسيق مع التحالف الدولي، لملاحقة فلول "داعش" في كركوك.

وبيّنت خلية الإعلام الأمني أن عملية نوعية استباقية لتعقب فلول عصابات "داعش" الإرهابي، بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، أسفرت عن قتل 14 إرهابيًا جنوبي كركوك.

24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
10:16 PM

العراق يعتقل قائدًا بارزًا في "داعش" بحوزته وثائق مهمة

مقتل 14 إرهابيًا في عملية استباقية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
232

اعتقل الأمن العراقي، اليوم (الاثنين)، قائدًا بارزًا في تنظيم "داعش" الإرهابي، وضبط بحوزته أسلحة ووثائق مهمة، في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني في بيان أوردته "سبتوتنيك"، بأن فوج مكافحة إرهاب كركوك، إحدى تشكيلات قوات جهاز مكافحة الإرهاب، قبض على قيادي في عصابات "داعش" الإرهابية.

وأوضحت أن الإرهابي اعتقل في منطقة حي الوحدة وسط كركوك شمال العاصمة بغداد.

في سياق متصل، نفذت القوات العراقية اليوم عملية نوعية بالتنسيق مع التحالف الدولي، لملاحقة فلول "داعش" في كركوك.

وبيّنت خلية الإعلام الأمني أن عملية نوعية استباقية لتعقب فلول عصابات "داعش" الإرهابي، بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، أسفرت عن قتل 14 إرهابيًا جنوبي كركوك.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,177
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,025
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,625
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,932

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة