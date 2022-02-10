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أمانة عسير توقف تراخيص شركات ومقاولين مخالفين للمواصفات الفنية

ألزمت بإعادة ردم ودك الحفريات وسفلتتها من جديد وفق المعايير المعتمدة

طبقت أمانة منطقة عسير غرامات مالية وفق لائحة الجزاءات والغرامات على عدد من الشركات المتعاقدة مع الجهات الخدمية بمدينة أبها بعد أن رصدت 14 مخالفة للاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة في أعمالهم.

وأوضح وكيل الأمين للمشاريع بأمانة المنطقة المهندس عبدالله الرياعي، أن إدارة تنسيق المشروعات رصدت عدداً من المخالفات والملاحظات على عدد من مقاولي الحفريات والتمديد المتعاقدين مع الجهات الخدمية لمخالفتهم الاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة لأعمال الحفر وإعادة السفلتة لخطوط الخدمات التابعة للجهات الخدمية الأمر الذي تسبب بوجود حفر وهبوطات بالطرق والميادين العامة.

وأشار إلى أن الأمانة ألزمتهم بإعادة ردم ودك الحفريات وسفلتتها مرة أخرى وفق المواصفات والمعايير المعتمدة، إضافةً إلى إيقاف التصاريح الخاصة بهم لحين الانتهاء من معالجة ما لديهم من مخالفات قائمة.

ودعا "الرياعي" جميع شركات ومقاولي الخدمات بالالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة لأعمال الحفر والردم والسفلتة، مؤكداً أن الأمانة لن تتوانى بتطبيق الحد الأقصى من الغرامات والجزاءات لكل مقاول لا يراعي جودة العمل مع إيقاف التصاريح الخاصة به.

أمانة منطقة عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة عسير توقف تراخيص شركات ومقاولين مخالفين للمواصفات الفنية
سبق

طبقت أمانة منطقة عسير غرامات مالية وفق لائحة الجزاءات والغرامات على عدد من الشركات المتعاقدة مع الجهات الخدمية بمدينة أبها بعد أن رصدت 14 مخالفة للاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة في أعمالهم.

وأوضح وكيل الأمين للمشاريع بأمانة المنطقة المهندس عبدالله الرياعي، أن إدارة تنسيق المشروعات رصدت عدداً من المخالفات والملاحظات على عدد من مقاولي الحفريات والتمديد المتعاقدين مع الجهات الخدمية لمخالفتهم الاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة لأعمال الحفر وإعادة السفلتة لخطوط الخدمات التابعة للجهات الخدمية الأمر الذي تسبب بوجود حفر وهبوطات بالطرق والميادين العامة.

وأشار إلى أن الأمانة ألزمتهم بإعادة ردم ودك الحفريات وسفلتتها مرة أخرى وفق المواصفات والمعايير المعتمدة، إضافةً إلى إيقاف التصاريح الخاصة بهم لحين الانتهاء من معالجة ما لديهم من مخالفات قائمة.

ودعا "الرياعي" جميع شركات ومقاولي الخدمات بالالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة لأعمال الحفر والردم والسفلتة، مؤكداً أن الأمانة لن تتوانى بتطبيق الحد الأقصى من الغرامات والجزاءات لكل مقاول لا يراعي جودة العمل مع إيقاف التصاريح الخاصة به.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
02:22 PM

أمانة عسير توقف تراخيص شركات ومقاولين مخالفين للمواصفات الفنية

ألزمت بإعادة ردم ودك الحفريات وسفلتتها من جديد وفق المعايير المعتمدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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طبقت أمانة منطقة عسير غرامات مالية وفق لائحة الجزاءات والغرامات على عدد من الشركات المتعاقدة مع الجهات الخدمية بمدينة أبها بعد أن رصدت 14 مخالفة للاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة في أعمالهم.

وأوضح وكيل الأمين للمشاريع بأمانة المنطقة المهندس عبدالله الرياعي، أن إدارة تنسيق المشروعات رصدت عدداً من المخالفات والملاحظات على عدد من مقاولي الحفريات والتمديد المتعاقدين مع الجهات الخدمية لمخالفتهم الاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة لأعمال الحفر وإعادة السفلتة لخطوط الخدمات التابعة للجهات الخدمية الأمر الذي تسبب بوجود حفر وهبوطات بالطرق والميادين العامة.

وأشار إلى أن الأمانة ألزمتهم بإعادة ردم ودك الحفريات وسفلتتها مرة أخرى وفق المواصفات والمعايير المعتمدة، إضافةً إلى إيقاف التصاريح الخاصة بهم لحين الانتهاء من معالجة ما لديهم من مخالفات قائمة.

ودعا "الرياعي" جميع شركات ومقاولي الخدمات بالالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة لأعمال الحفر والردم والسفلتة، مؤكداً أن الأمانة لن تتوانى بتطبيق الحد الأقصى من الغرامات والجزاءات لكل مقاول لا يراعي جودة العمل مع إيقاف التصاريح الخاصة به.

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