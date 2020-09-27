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"سعود الطبية" تدشّن الدورة الأولى في تشريح العظم الصدغي

تشمل محاضرات علمية وورش عمل وتطبيقات عملية لجراحات مختلفة

دشّنت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بمركز زراعة القوقعة، الدورة الأولى في تشريح العظم الصدغي، التي ستعقد على مدار 3 أيام.

وأوضح مدير مركز زراعة القوقعة د. فهد التميمي، أن الدورة تشمل محاضرات علمية لأطباء متخصصين في جراحة الأذن وزراعة القوقعة من أنحاء المملكة كافة، وورش عمل ونقل حي لخطوات تشريح عظمة الصدغ، وتطبيقات عملية لجراحات مختلفة في الأذن كزراعة القوقعة وتحرير عصب الوجه واستكشاف الأذن الوسطى والداخلية.

وبيّن د. التميمي، أن الدورة تستهدف الأطباء المقيمين في جراحة الأنف والأذن والحنجرة من جميع أنحاء المملكة، للتعرف على أساسيات علم التشريح الجراحي لعظمة الصدغ، وتحسين الأداء في عمليات الأذن الرئيسة، وتبادل الخبرات الجراحية بين الأطباء المتخصصين، وتطبيق آخر ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في إصلاح السمع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سعود الطبية" تدشّن الدورة الأولى في تشريح العظم الصدغي
سبق

دشّنت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بمركز زراعة القوقعة، الدورة الأولى في تشريح العظم الصدغي، التي ستعقد على مدار 3 أيام.

وأوضح مدير مركز زراعة القوقعة د. فهد التميمي، أن الدورة تشمل محاضرات علمية لأطباء متخصصين في جراحة الأذن وزراعة القوقعة من أنحاء المملكة كافة، وورش عمل ونقل حي لخطوات تشريح عظمة الصدغ، وتطبيقات عملية لجراحات مختلفة في الأذن كزراعة القوقعة وتحرير عصب الوجه واستكشاف الأذن الوسطى والداخلية.

وبيّن د. التميمي، أن الدورة تستهدف الأطباء المقيمين في جراحة الأنف والأذن والحنجرة من جميع أنحاء المملكة، للتعرف على أساسيات علم التشريح الجراحي لعظمة الصدغ، وتحسين الأداء في عمليات الأذن الرئيسة، وتبادل الخبرات الجراحية بين الأطباء المتخصصين، وتطبيق آخر ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في إصلاح السمع.

27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443
02:01 PM

"سعود الطبية" تدشّن الدورة الأولى في تشريح العظم الصدغي

تشمل محاضرات علمية وورش عمل وتطبيقات عملية لجراحات مختلفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشّنت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بمركز زراعة القوقعة، الدورة الأولى في تشريح العظم الصدغي، التي ستعقد على مدار 3 أيام.

وأوضح مدير مركز زراعة القوقعة د. فهد التميمي، أن الدورة تشمل محاضرات علمية لأطباء متخصصين في جراحة الأذن وزراعة القوقعة من أنحاء المملكة كافة، وورش عمل ونقل حي لخطوات تشريح عظمة الصدغ، وتطبيقات عملية لجراحات مختلفة في الأذن كزراعة القوقعة وتحرير عصب الوجه واستكشاف الأذن الوسطى والداخلية.

وبيّن د. التميمي، أن الدورة تستهدف الأطباء المقيمين في جراحة الأنف والأذن والحنجرة من جميع أنحاء المملكة، للتعرف على أساسيات علم التشريح الجراحي لعظمة الصدغ، وتحسين الأداء في عمليات الأذن الرئيسة، وتبادل الخبرات الجراحية بين الأطباء المتخصصين، وتطبيق آخر ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في إصلاح السمع.

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