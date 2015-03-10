النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شرطة أجياد تحقق في العثور على جثة متحللة داخل خزان مياه بـ"مسفلة مكة"

لشخص من الجنسية الإفريقية فيما باشرت الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الوفاة

فتحت شرطة العاصمة المقدسة ممثلة بمركز شرطة أجياد، تحقيقاً موسعاً في العثور على جثة متحللة وجدت داخل خزان مياه في أحد المنازل بحي المسفلة.

وتفصيلاً؛ باشرت الجهات الأمنية بلاغاً أفاد بوجود جثة مجهولة الهوية متحللة داخل خزان مياه تابع لأحد المنازل بحي المسفلة. وعند انتقال رجال الأمن لموقع البلاغ، اتضح وجود جثة متحللة داخل خزان مياه تم إخراجها عن طريق الدفاع المدني، وبعد الكشف المبدئي اتضح أن المتوفى من جنسية إفريقية فيما باشرت الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الوفاة.

ولا زالت التحقيقات جارية للتأكد من هوية الجثة والأسباب الحقيقية للوفاة.

مكة المكرمة شرطة العاصمة المقدسة شرطة أجياد جثة متحللة خزان مياه

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شرطة أجياد تحقق في العثور على جثة متحللة داخل خزان مياه بـ"مسفلة مكة"
سبق

فتحت شرطة العاصمة المقدسة ممثلة بمركز شرطة أجياد، تحقيقاً موسعاً في العثور على جثة متحللة وجدت داخل خزان مياه في أحد المنازل بحي المسفلة.

وتفصيلاً؛ باشرت الجهات الأمنية بلاغاً أفاد بوجود جثة مجهولة الهوية متحللة داخل خزان مياه تابع لأحد المنازل بحي المسفلة. وعند انتقال رجال الأمن لموقع البلاغ، اتضح وجود جثة متحللة داخل خزان مياه تم إخراجها عن طريق الدفاع المدني، وبعد الكشف المبدئي اتضح أن المتوفى من جنسية إفريقية فيما باشرت الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الوفاة.

ولا زالت التحقيقات جارية للتأكد من هوية الجثة والأسباب الحقيقية للوفاة.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
01:15 AM

شرطة أجياد تحقق في العثور على جثة متحللة داخل خزان مياه بـ"مسفلة مكة"

لشخص من الجنسية الإفريقية فيما باشرت الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الوفاة

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
1,617

فتحت شرطة العاصمة المقدسة ممثلة بمركز شرطة أجياد، تحقيقاً موسعاً في العثور على جثة متحللة وجدت داخل خزان مياه في أحد المنازل بحي المسفلة.

وتفصيلاً؛ باشرت الجهات الأمنية بلاغاً أفاد بوجود جثة مجهولة الهوية متحللة داخل خزان مياه تابع لأحد المنازل بحي المسفلة. وعند انتقال رجال الأمن لموقع البلاغ، اتضح وجود جثة متحللة داخل خزان مياه تم إخراجها عن طريق الدفاع المدني، وبعد الكشف المبدئي اتضح أن المتوفى من جنسية إفريقية فيما باشرت الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الوفاة.

ولا زالت التحقيقات جارية للتأكد من هوية الجثة والأسباب الحقيقية للوفاة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,100
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,183
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,191
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,268

المقالات

سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة