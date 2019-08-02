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شاهد.. وصول ذوي شهداء ضحايا ومصابي جريمة نيوزيلندا إلى جدة

بعد توجيه خادم الحرمين باستضافتهم لأداء فريضة الحج

وثّقت قناة "24"، وصولَ أُسَر وذوي شهداء الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا، وأسفر عن مقتل 50 شخصًا وإصابة العشرات، بعد أن وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باستضافتهم لأداء مناسك الحج لهذا العام.

وجاء توجيه خادم الحرمين الشريفين؛ للتخفيف من آلام وقع الحادث الإرهابي على أسر الضحايا، وتمكينهم من أداء فريضة الحج لهذا العام على نفقته الخاصة؛ ليترجم موقف المملكة وجهودها لمواجهة الإرهاب والوقوف ضد مرتكبيه والقضاء عليهم.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد وجّه باستضافة 200 من ذوي شهداء ضحايا ومصابي حادث نيوزيلندا الإرهابي، الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، لأداء فريضة الحج هذا العام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. وصول ذوي شهداء ضحايا ومصابي جريمة نيوزيلندا إلى جدة
سبق

وثّقت قناة "24"، وصولَ أُسَر وذوي شهداء الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا، وأسفر عن مقتل 50 شخصًا وإصابة العشرات، بعد أن وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باستضافتهم لأداء مناسك الحج لهذا العام.

وجاء توجيه خادم الحرمين الشريفين؛ للتخفيف من آلام وقع الحادث الإرهابي على أسر الضحايا، وتمكينهم من أداء فريضة الحج لهذا العام على نفقته الخاصة؛ ليترجم موقف المملكة وجهودها لمواجهة الإرهاب والوقوف ضد مرتكبيه والقضاء عليهم.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد وجّه باستضافة 200 من ذوي شهداء ضحايا ومصابي حادث نيوزيلندا الإرهابي، الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، لأداء فريضة الحج هذا العام.

02 أغسطس 2019 - 1 ذو الحجة 1440
04:29 PM

شاهد.. وصول ذوي شهداء ضحايا ومصابي جريمة نيوزيلندا إلى جدة

بعد توجيه خادم الحرمين باستضافتهم لأداء فريضة الحج

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
7,834

وثّقت قناة "24"، وصولَ أُسَر وذوي شهداء الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا، وأسفر عن مقتل 50 شخصًا وإصابة العشرات، بعد أن وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باستضافتهم لأداء مناسك الحج لهذا العام.

وجاء توجيه خادم الحرمين الشريفين؛ للتخفيف من آلام وقع الحادث الإرهابي على أسر الضحايا، وتمكينهم من أداء فريضة الحج لهذا العام على نفقته الخاصة؛ ليترجم موقف المملكة وجهودها لمواجهة الإرهاب والوقوف ضد مرتكبيه والقضاء عليهم.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد وجّه باستضافة 200 من ذوي شهداء ضحايا ومصابي حادث نيوزيلندا الإرهابي، الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، لأداء فريضة الحج هذا العام.

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