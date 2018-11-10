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"تقنية الأفلاج" تعلن بدء التسجيل في دبلومات عدد من التخصصات

اعتبارًا من غدٍ ولمدة أسبوعين

أعلنت الكلية التقنية بمحافظة الأفلاج فتح بوابة القبول للفصل التدريبي الثاني اعتبارًا من غدٍ الأحد، ولمدة أسبوعين، وذلك في عدد من التخصصات.

وأوضح عميد الكلية، المهندس علي بن مفرح القحطاني، أن التخصصات المتوفرة بالكلية هي: قسم الحاسب وتقنية المعلومات لتخصص "دعم فني"، وقسم التقنية الإدارية لتخصص "محاسبة" وتخصص "ميكانيكا السيارات".

ودعا جميع من لدية الرغبة في الالتحاق بسرعة التسجيل عبر الرابط: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate ، لافتًا إلى أن المقاعد محدودة لهذا الفصل التدريبي.

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"تقنية الأفلاج" تعلن بدء التسجيل في دبلومات عدد من التخصصات
سبق

أعلنت الكلية التقنية بمحافظة الأفلاج فتح بوابة القبول للفصل التدريبي الثاني اعتبارًا من غدٍ الأحد، ولمدة أسبوعين، وذلك في عدد من التخصصات.

وأوضح عميد الكلية، المهندس علي بن مفرح القحطاني، أن التخصصات المتوفرة بالكلية هي: قسم الحاسب وتقنية المعلومات لتخصص "دعم فني"، وقسم التقنية الإدارية لتخصص "محاسبة" وتخصص "ميكانيكا السيارات".

ودعا جميع من لدية الرغبة في الالتحاق بسرعة التسجيل عبر الرابط: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate ، لافتًا إلى أن المقاعد محدودة لهذا الفصل التدريبي.

10 نوفمبر 2018 - 2 ربيع الأول 1440
07:32 PM

"تقنية الأفلاج" تعلن بدء التسجيل في دبلومات عدد من التخصصات

اعتبارًا من غدٍ ولمدة أسبوعين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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أعلنت الكلية التقنية بمحافظة الأفلاج فتح بوابة القبول للفصل التدريبي الثاني اعتبارًا من غدٍ الأحد، ولمدة أسبوعين، وذلك في عدد من التخصصات.

وأوضح عميد الكلية، المهندس علي بن مفرح القحطاني، أن التخصصات المتوفرة بالكلية هي: قسم الحاسب وتقنية المعلومات لتخصص "دعم فني"، وقسم التقنية الإدارية لتخصص "محاسبة" وتخصص "ميكانيكا السيارات".

ودعا جميع من لدية الرغبة في الالتحاق بسرعة التسجيل عبر الرابط: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate ، لافتًا إلى أن المقاعد محدودة لهذا الفصل التدريبي.

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