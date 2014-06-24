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قناة السويس: التوصل لاتفاق مبدئي بشأن السفينة "إيفر جيفن"

"ربيع": الاتفاق مُرضٍ بنسبة كبيرة لكل الأطراف

كشف رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، أن الهيئة توصلت إلى اتفاق مبدئي فيما يتعلق بالسفينة "إيفر جيفن".

وأوضح الفريق "ربيع" في تصريح له أمس، أن الاتفاق مُرضٍ بنسبة كبيرة للهيئة وكل الأطراف، وسيتم الإعلان عن تفاصيله بمجرد الانتهاء منه منتصف الأسبوع المقبل.

يشار إلى أن هيئة القناة تتحفظ على السفينة بمياه البحيرات المرة، منذ إعادة تعويمها في نهاية مارس الماضي، بعد أن تسبب جنوحها في إغلاق القناة.

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قناة السويس: التوصل لاتفاق مبدئي بشأن السفينة "إيفر جيفن"
سبق

كشف رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، أن الهيئة توصلت إلى اتفاق مبدئي فيما يتعلق بالسفينة "إيفر جيفن".

وأوضح الفريق "ربيع" في تصريح له أمس، أن الاتفاق مُرضٍ بنسبة كبيرة للهيئة وكل الأطراف، وسيتم الإعلان عن تفاصيله بمجرد الانتهاء منه منتصف الأسبوع المقبل.

يشار إلى أن هيئة القناة تتحفظ على السفينة بمياه البحيرات المرة، منذ إعادة تعويمها في نهاية مارس الماضي، بعد أن تسبب جنوحها في إغلاق القناة.

24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
08:28 AM

قناة السويس: التوصل لاتفاق مبدئي بشأن السفينة "إيفر جيفن"

"ربيع": الاتفاق مُرضٍ بنسبة كبيرة لكل الأطراف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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كشف رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، أن الهيئة توصلت إلى اتفاق مبدئي فيما يتعلق بالسفينة "إيفر جيفن".

وأوضح الفريق "ربيع" في تصريح له أمس، أن الاتفاق مُرضٍ بنسبة كبيرة للهيئة وكل الأطراف، وسيتم الإعلان عن تفاصيله بمجرد الانتهاء منه منتصف الأسبوع المقبل.

يشار إلى أن هيئة القناة تتحفظ على السفينة بمياه البحيرات المرة، منذ إعادة تعويمها في نهاية مارس الماضي، بعد أن تسبب جنوحها في إغلاق القناة.

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